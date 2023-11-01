看板進入校園 黃捷遭批消費學妹

高市議會議長康裕成前天到高雄女中慰勞棒球隊，合照出現同黨立委參選人黃捷人像看板，引發藍營不滿，指政治黑手伸入校園，黃捷回應是表達學姐對學妹關心，另對於被稱「落跑議員」，黃指要用同標準看國民黨北市議員徐巧芯；徐回擊，黃過去罵人落跑，現在迴力鏢打自己臉上還扯別人。

鳳山區多名里長昨到黃捷服務處，祝福跨區選立委的黃捷好彩頭、順利當選。對於「挺捷」等人像看板進入雄女，遭藍營質疑政治黑手伸入校園、消費學生，黃捷說明，行程很早就規畫，臨時無法出席雄女活動，議長等人才帶她的看板到場。

黃捷說，對於謠傳預謀跨區參選，她秀出身分證說明臨危受命上戰場後，10月30日才遷戶籍，並無外傳預遷戶籍，另鳳山與高雄市區是同一生活圈，她也曾在雄女讀書，六選區一直是她的生活圈，沒有跨區問題，請用同樣標準看待徐巧芯。

徐巧芯指出，民進黨主席賴清德曾說「議員不能轉戰立委」，結果規定是一場騙局，現在不僅多名民進黨議員參選立委，黃捷甚至跨區，「迴力鏢打到自己臉上，還想扯別人下水」。

「做錯事不要硬拗！」國民黨高雄青工會副總會長張永杰表示，全高雄只有黃捷是雄女校友？若依黃捷說法，是不是各校校友都可拿選舉手牌、人像看板進入校園祝福？呼籲黃捷身為民意代表，勿帶頭做錯誤示範。

商品推薦