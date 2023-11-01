聽新聞
test
0:00 / 0:00

看板進入校園 黃捷遭批消費學妹

聯合報／ 記者吳慧芬王昭月徐如宜林佳彣／連線報導
高市議會前天慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供
高市議會前天慰勞雄女棒球隊，帶著黃捷看板，引發藍營人士抨擊。圖／高市議會提供

高市議會議長康裕成前天到高雄女中慰勞棒球隊，合照出現同黨立委參選人黃捷人像看板，引發藍營不滿，指政治黑手伸入校園，黃捷回應是表達學姐對學妹關心，另對於被稱「落跑議員」，黃指要用同標準看國民黨北市議員徐巧芯；徐回擊，黃過去罵人落跑，現在迴力鏢打自己臉上還扯別人。

鳳山區多名里長昨到黃捷服務處，祝福跨區選立委的黃捷好彩頭、順利當選。對於「挺捷」等人像看板進入雄女，遭藍營質疑政治黑手伸入校園、消費學生，黃捷說明，行程很早就規畫，臨時無法出席雄女活動，議長等人才帶她的看板到場。

黃捷說，對於謠傳預謀跨區參選，她秀出身分證說明臨危受命上戰場後，10月30日才遷戶籍，並無外傳預遷戶籍，另鳳山與高雄市區是同一生活圈，她也曾在雄女讀書，六選區一直是她的生活圈，沒有跨區問題，請用同樣標準看待徐巧芯。

徐巧芯指出，民進黨主席賴清德曾說「議員不能轉戰立委」，結果規定是一場騙局，現在不僅多名民進黨議員參選立委，黃捷甚至跨區，「迴力鏢打到自己臉上，還想扯別人下水」。

「做錯事不要硬拗！」國民黨高雄青工會副總會長張永杰表示，全高雄只有黃捷是雄女校友？若依黃捷說法，是不是各校校友都可拿選舉手牌、人像看板進入校園祝福？呼籲黃捷身為民意代表，勿帶頭做錯誤示範。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 黃捷 徐巧芯 高雄女中 賴清德 康裕成

延伸閱讀

影／早知趙天麟中箭落馬？反擊「預遷戶口」陰謀論 黃捷秀身分證換發日

影／黃捷看板入雄女遭批政治染指校園 黃捷：只是表達學姐關心學妹

黃捷挨批落跑議員扯國民黨 徐巧芯酸：不能轉戰是賴清德說的

黃捷空降選立委 名嘴揭趙天麟輔選「藏玄機」：林北不要離開

相關新聞

高市立委第1選區 兩個女人的戰爭

2024大選進入深水區，本報自今日起將在B2要聞版刊登「2024決戰國會」系列報導，帶領讀者進入選戰最前線。

看板進入校園 黃捷遭批消費學妹

高市議會議長康裕成前天到高雄女中慰勞棒球隊，合照出現同黨立委參選人黃捷人像看板，引發藍營不滿，指政治黑手伸入校園，黃捷回...

朱敬一公開信挺吳音寧 許生日願望盼助勝選

前國科會主委朱敬一日前寫公開信，許下67歲生日願望，就是希望民進黨彰化立委參選人吳音寧當選。朱敬一說，吳音寧是正派愛鄉土...

李縉穎支持「昔日對手」 該區藍綠立委參選人都說話了

新北市第十選舉區（土城、三峽）立委在本屆中曾發生泛藍分裂情況，對手李縉穎力挺林金結的看板今日被悄悄掛上。林表示是自己去拜...

成立東海岸後援會 賴清德籲民眾支持賴坤成：跟我有很多相似之處

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天前往台東縣成功鎮參加東海岸後援會成立大會，因天氣不好，許多支持群眾穿著雨衣、撐傘，冒雨...

2024選戰溫度計／萬聖節隔空較勁！王世堅PK游淑慧 2人聲量出爐

2024立委選戰進入倒數73天，藍、綠小雞使出渾身解數拚選情，王世堅萬聖節拿出道具化身台版「鬼娃恰吉」，當被問怎麼沒有特別化妝，王世堅笑說：「演自己還要化妝嗎？」而游淑慧則在臉書發文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。