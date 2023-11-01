爭台中第1選區立委 藍綠白聚焦中火空汙

2024大選進入深水區，本報自今日起將在B2要聞版刊登「2024決戰國會」系列報導，帶領讀者進入選戰最前線。

台中市第一選區現任立委是民進黨籍立法院副院長蔡其昌，國民黨禮讓民眾黨提名的前立委蔡壁如，標榜「藍白合示範區」。不過，登記國民黨初選的劉燈鐘未獲提名，仍參選到底，為非綠陣營合作投下變數。

台中火力電廠不在此選區，但五根大煙囪衝擊視野與呼吸，海線屬於中火空汙「第一排」。蔡其昌說，他在立院提出主決議文，2035年中火燃煤完全除役，政府已在推動；外界漫天喊價、沒有具體作法的政見，沒有實際的減煤路徑，無法改善空汙。

蔡壁如說，中火、中佳民營電廠蓋燃氣機組，2026年有3100MW裝置容量上線，經濟部承諾拆2部、除役2部燃煤機組太保守，應再加碼2部機組退場，政府推動光電、風電，中火剩下4機組可在2029年除役，即可達成中火無煤。

劉燈鐘說，再生能源無法達標，燃煤仍得繼續，但政府要管控，先改善中火空汙排放，再逐年推動無煤化。

選情部分，蔡英文總統稱蔡其昌是「最強立委」，連任3屆得票率從5成4、6成，本屆拿下6成6、超過10萬票，得票率全國第二。本區屬傳統選區，重地方組織。蔡其昌打建設牌，每周2場會勘，以中央資源挹注地方；他啟動百場村里座談，邊緣化對手，不正面交鋒。

蔡壁如被視為民眾黨主席柯文哲分身，藍營禮讓、地方派系支持，台中市長盧秀燕相挺，蔡壁如地方知名度待開拓，拚柯粉、盧粉選票挹注；本選區是立委藍白合的指標區，蔡壁如也替藍營其他選區的「小雞」站台，相互爭取支持。

劉燈鐘是金門大學副教授，堅持參選之路；他勤跑選區活動，地方有支持者，綠營也「見縫插針」，後勢待觀察。

中一選區選舉人數推估22.5萬多人，明年大選首投族約1.6萬人。海線大學生說，較關注民生經濟、國家安全政見，若有利於年輕人會支持。

在地的清水合作農場場長鄭明峰表示，居民關心中火燃煤、國道四號銜接西濱快速道路規畫、清水區公有土地開發等議題，這些都須重視。

台中市立委第一選區 製表／游振昇

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