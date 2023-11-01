新竹市立委選舉／遭指向黑道拜票 林志潔：追究造謠者

民進黨新竹市立委參選人林志潔被拍到跟著民進黨團總召柯建銘在一場餐敘中拜票，遭網友批評「對黑道零容忍」是笑話一場，林志潔不滿各大社群媒體平台出現大量抹黑她「黑道金援來參選」等言論，昨指出，經分析顯為網軍帶風向的集體操作行為，她已經蒐集相關證據，轉呈檢調單位徹查，要揪出造謠者維護自身權益。

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」前天貼出林志潔與柯建銘參與三光機構三合會的聯誼餐敘的照片，嘲諷「不久前才說對黑道零容忍，轉身就帶候選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持」，直言「堂堂新竹在地角頭，老柯和林志潔不是第一天出社會吧？」

林志潔說明，當晚是應陽明交大學生家長邀請，出席家族餐會，柯建銘和議員鄭美娟也陪她一起前往，剛好餐會隔壁也有別的聚餐熱情邀請進去和大家打招呼，現場就是吃飯場合、沒什麼奇特狀況，10分鐘就結束。

「就算在座有八大行業的業者又有什麼問題？」林志潔說，她不認識三光機構，只要行為合法都是選民，為什麼她不能對八大行業選民介紹自己？強調自己被潑髒水造謠，絕對禁得起檢驗。

林志潔昨天指出，有心人士同時於PTT、Dcard等各大社群媒體平台中，出現大量抹黑、潑髒水與業配的不實指控，指她是以黑道金援當靠山來參選，她已將相關證據交付檢調單位徹查。

時代力量立委邱顯智認為，政治人物不應與黑幫組織有不當的利益往來，這是很明確、很清楚的事情；當天餐會的實際情形如何，還是要請當事人柯建銘與林志潔向大家說明。

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