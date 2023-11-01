新北1選區／洪孟楷回防 何博文搶攻 交通政見交鋒

2024大選進入深水區，本報自今日起將在B2要聞版刊登「2024決戰國會」系列報導，帶領讀者進入選戰最前線，掌握各選區立委最新選情、最權威的內幕。

新北市立委第一選區人口逾47萬，淡水、林口天天塞車。國民黨立委洪孟楷主張改善圓山交流道、新建105市道及爭取淡水八里、林口龜山及泰板輕軌；民進黨參選人何博文爭取八里、林口輕軌，也提出台西濱61線高架延伸到北海岸、開闢芝投公路、增建泰山交流道及林口雙層國道巴士，他可爭取前瞻預算。

新北第一選區（淡水、林口、石門、泰山、三芝、八里）藍綠對決，洪孟楷2020年擊敗民進黨呂孫綾，為藍軍攻下北海岸，2024連任遇上民進黨現任新北市黨部主委何博文，空戰勢均力敵，陸戰激烈，被視為一級戰區。

洪孟楷有現任優勢，是藍軍明日之星，在侯友宜參選總統時，還被點名接棒新北市長；何博文則獲得綠營地方派系頭人支持，雙方除鞏固基本盤，也積極搶攻中間選票，兩人最近都結合同黨市議員站路口拜票，增加曝光。

該選區兩大票倉淡水、林口區近年吸引人口進駐，2區人口相加已逾33萬人，台2線、國1林口及五股交流道塞車成日常，中央到地方均提不出有效解方。

洪孟楷表示，過去3年在交通委員會，淡北道路、淡江大橋、林口國道1號南出北入交流道及五股北入北出匝道等紛紛動工，他也將爭取改善圓山交流道，解開林口、五股、圓山3個交流道的結。

除高速公路，洪指出，105市道是林口連接八里交通要道，路幅窄容量不足、路線蜿蜒坡度大，主張新闢105市道，未來林口工一、台北港發展及淡江大橋形成健全路網。

新北市第一選區民進黨立委參選人何博文（前中）穩紮穩打，空陸戰實力雄厚。圖／何博文提供

何博文則主張，台西濱61線高架延伸到北海岸、開闢芝投公路，紓解淡水北部交通、帶動觀光，同時拋出增建泰山匝道、爭取林口及八里輕軌。他表示，只要將國道泰山匝道便道拓寬，改善大科路、泰林路，回收黎明工專前國防部廢棄靶場，泰山匝道就能夠連結市區及交流道，往林口車流將獲得分流。

何也提到，林口公車多數要上國道，只能坐不能站，民眾常等2小時還上不了車。他主張林口至台北段開放雙層國道巴士增加座位，縮短候車時間。

新北市立委第一選區 製表／劉懿萱

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