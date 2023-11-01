北市第1選區三腳督 藍分裂綠得利？

2024大選進入深水區，本報自今日起將在B2要聞版刊登「2024決戰國會」系列報導，帶領讀者進入選戰最前線。

2024立委選戰交鋒，由於泛藍分裂，北市第一選區（士林、北投）呈現「三腳督」戰局，民進黨立委吳思瑤遇到國民黨參選人張斯綱、新黨參選人侯漢廷挑戰，泛藍整合陷入僵局，對民進黨選情相對有利，吳思瑤則說，不論是一對一或多對一，自己做好萬全準備應戰，以不變應萬變。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲日前政黨協商，雙方共識在立委席次相互支援、將席次最大化。不過，侯漢廷與民眾黨主席柯文哲關係甚好，也讓第一選區被外界視為「藍白分裂區」，張斯綱最近又遭人以過世妻子做惡意文宣，張昨天直言「傷害我個人無所謂，我不允許傷害我太太」，揚言提告，讓選情更白熱化。

侯漢廷對是否爭取民眾黨支持，僅表示會爭取「各方人士支持」，張斯綱表示，如果藍白合的了，大勢會帶動區域立委的整合，他現在在地方跑，還是聽到要整合的呼聲，「相信侯漢廷也聽到」，會持續跟侯溝通。

關渡平原為北市僅存大規模平原農業區，也成第一選區焦點，吳思瑤指出，關渡平原開發，歷任市長對生態功能、徵收經費兩大難題遲遲未解，問題沒解決直接跳到未來主張，全淪為選舉話術，相較其他參選人，她有更多在地實務經驗、溝通協調能力的訓練，樂意為市府與中央溝通。

侯漢廷表示，北市府推關渡平原納管案，他積極協助居民、質詢市府，改變錯誤政策，但過程未看到吳思瑤出席，不知她貢獻何在？居民認為有4成區域非屬農業使用，農業發展困難，盼配合政府建設，只要營建署落實補助，北市辦理國土功能分區規畫，在保護濕地前提下，他會在立院全力支持。

張斯綱說，關渡平原曾傳重金屬汙染疑慮，灌溉水源與農路品質不敷使用，大度路以南更被市府畫為公共設施保留地幾十年，民眾不能使用、政府也不徵收，政府長期忽視、虧欠北投居民。北市早已高度開發且有完整都市計畫，不能再拿國土計畫大帽子蓋在北市頭上，應回歸北市都市計畫，「中央放手，讓北市自己處理」。

台北市立委第一選區 製表／邱書昱

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