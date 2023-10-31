2024選戰溫度計／萬聖節隔空較勁！王世堅PK游淑慧 2人聲量出爐
文／陳宣懿
2024立委選戰進入倒數73天，藍、綠小雞使出渾身解數拚選情，王世堅萬聖節拿出道具化身台版「鬼娃恰吉」，當被問怎麼沒有特別化妝，王世堅笑說：「演自己還要化妝嗎？」而游淑慧則在臉書發文表示，「堅哥本色演出恰吉，很有趣。我只能靠扮裝，才能響應萬聖節。」兩人皆在昨（30）日臉書貼出萬聖節變裝圖，隔空較勁意味濃厚。
根據《網路溫度計》「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（31）日最新公布的台北市第二選區（大同、士林）參選人當選預測，民進黨參選人王世堅當選率57.9％，贏過國民黨立委參選人游淑慧的42.1％。
聲量贏王世堅兩倍！游淑慧攻趙天麟婚外情話題
比較兩人近一週聲量，游淑慧以7千多筆贏過王世堅的3千多筆。游淑慧於10月24日評論趙天麟婚外情，她發文表示，「趙天麟左擁又抱、親中愛台，會對選情造成什麼影響嗎？不會。」游淑慧指出過去民進黨政治人物的緋聞事件，並認為「前輩們……羅致政、王定宇、王必勝都活得好好，步步高升。一句對不起，已獲得老婆原諒，就什麼事都沒有。」對此，有網友表示，「綠色的，ok啦」、「（趙）可以準備當部長了」。
王世堅擴散廣度、好感度具優勢 化身台灣恰吉帶動新聞擴散
另外比較王世堅與游淑慧近一週擴散廣度、好感度，王世堅皆取得優勢。他以78個頻道勝過游淑慧的71個頻道，在新聞擴散的頻道數上略勝一籌。此外，王世堅好感度以0.9勝過游淑慧的0.3。王世堅於10月29日參加遊行活動，化身台灣恰吉，本色出演就有超高還原度，帶動自身的新聞報導擴散。
image source：選戰溫度計
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