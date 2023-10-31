藍白地方先合 林家興跨區為蔡壁如批蔡其昌淪橡皮圖章

國民黨、民眾黨昨天進行首次政黨協商，雙方雖未觸及總統方式，國民黨今天舉行記者會，台中第七選區參選人林家興批評與民眾黨參選人蔡壁如同為台中第一選區參選人的立法院副院長蔡其昌，不僅卡台中捷運藍線、立院表現也淪黨意橡皮圖章，「這道菜已經吃膩了，是時候換新菜上場」。

國民黨今天舉行「海線換新菜 拒絕黨意橡皮圖章 坐領乾薪副院長欠下架！」記者會，國民黨文傳會主委林寬裕、林家興與國民黨發言人楊智伃出席，呼籲不能再持續民進黨的民主獨裁，也呼籲下架尸位素餐、沒有為台中人發聲的立法院副院長蔡其昌。

林寬裕指出，昨天國民黨主席朱立倫和台灣民眾黨主席柯文哲進行政黨協商後的共同聲明第一點就是要拒絕「民主獨裁」。國內只要贏得總統大選，就完全地貫徹黨意支配立法權，連大法官都由同一位總統來提名，變成了有「權」，但卻沒有人監督，沒有「責」的狀況，亂象與弊端叢生。

林家興表示，明年在野政黨團結成為執政大聯盟，啟動台灣第三波民主改革。他批評，執政黨的民主獨裁，實際案例就是蔡其昌，因為顏色不同就黨同伐異，反對地方建設，如台中捷運藍線被中央卡關前後加起來近千天，蔡其昌竟稱是因為盧市府行政怠惰甩鍋中央。

林家興表示，台中只分到228億的前瞻預算，反觀高雄分到1200多億，民進黨完全是看顏色大小眼，台中市人口全台第二，只有200多億，高雄人口比台中少，卻拿到1200億。蔡其昌說「不是中央卡，是你考卷送上來沒有寫」，但事實真相是台中的前瞻計畫被中央卡關，蔡其昌在立法院可曾為捷運藍線說話？

林家興說，台中市長盧秀燕多次拜託中央別再卡台中，但蔡其昌是台中第一選區海線力挺了四屆的立法委員，卻沒有為台中發聲，只顧著打盧秀燕、打在野黨，這種「黨意代表」而不是民意代表，應該盡早讓它下架。

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