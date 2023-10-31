黃捷參選立委稱「深耕高雄沒落跑」 網替韓國瑜抱屈：深耕台灣不行嗎
趙天麟因緋聞退出立委選戰，民進黨決定徵召議員黃捷投入高市第六選區立委選舉。由於之前韓國瑜在高雄市長任內，代表國民黨參加總統選舉，黃捷當時大罵韓是「落跑市長」，還要他先辭市長再去選總統，如今黃捷同樣帶職參選，「落跑」迴力鏢打向黃捷，ptt網友也炸鍋。
面對落跑議員的質疑，黃捷回應，高雄一直都是她的生活圈，她在高雄出生長大，也在前金區讀高雄女中，從政以來一直在高雄沒有離開過，「沒有什麼所謂空降的問題」，也沒有落跑問題。黃捷表示，她一直以來都在高雄深耕打拚，現在有機會為高雄做更多事情，必須要勇於承擔。
此言一出，網友嗆綠太雙標，「乾脆講從沒離開台灣好了」、「那韓國瑜也是一直深耕台灣啊」、「當初好像不是這樣說韓國瑜捏」、「侯友宜：我也是這麼說的」、「韓總：我也沒離開過台灣」。
網友直言，「其實落跑道歉就是了，一直拗是為了什麼？」、「原來議員選立委，不算落跑算深耕？」、「再次重新定義烙跑」、「做幾年議員就叫深耕？是軟土深掘吧」。網友酸黃捷從小綠轉大綠，「從時力就一直深耕民進黨」、「有邁爸爸支持就是不一樣」、「邁欽點的，就直接辭了比較加分吧」。
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