蔡壁如競選帆布掛公立球場外 中市府：有檢舉就拆除

台中立委第1選區為全台首例「藍白合」選區。中市議員王立任今天指出，民眾黨立委參選人蔡壁如大型競選帆布掛在公有球場外，拆了又掛；中市府表示，明令禁止懸掛，檢舉就拆除。

2024總統大選在野整合備受關注，國民黨在台中立委第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）一直未提名人選，民眾黨則提名蔡壁如角逐，日前國民黨主席朱立倫喊出支持蔡壁如，成為全台首例「藍白合」。

台中市議會今天召開定期會文教業務質詢，民進黨籍台中市議員王立任指出，梧棲大德國小校門外的安全島、梧棲公立網球場外都被懸掛競選帆布，他現場秀出蔡壁如的競選帆布掛在安全島及球場外的照片。

王立任指出，台中市目前並無公告任何地方可掛競選帆布，10月17日球場外已拆過小布條，現在又掛出更大帆布，一再違規，公權力何在。

中市府運動局長李昱叡表示，已要求人員加強巡查；副市長王育敏則說，市府還未公告可懸掛帆布地點，此舉不恰當，會執行公權力，只要有民眾檢舉，就會拆除看板。

蔡壁如服務處回應，分隔島是是浩天宮起馬宴當天懸掛，活動結束都有拆除，網球場外懸掛布條為是熱情支持者懸掛，志工已經將布條收回；也已要求各區志工進行檢查，確認是否有無掛在不可掛的地方。

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