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最萌提問團登場！視網膜領軍公視《哈囉！你給問嗎？》 首集就用大數據直球對決王世堅

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文／大數據股份有限公司

2024總統大選進入倒數階段，除了總統參選人打得火熱之外，立委選戰也攻防不斷。大數據股份有限公司繼日前推出「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站後，旗下數據內容平台「網路溫度計」再度與公視合作專屬政治人物的節目《哈囉！你給問嗎？》，由廣受喜愛的李霈瑜（大霈）、視網膜一同主持，與十六位沒有投票權的學生組成「最萌提問團」，邀請政治人物與現場年輕一代展開對話，打造全新型態的訪談節目。首集來賓請到民進黨士林大同立委參選人王世堅議員，一改往日以犀利、誇張的問政風格聞名，不僅與年輕同學合奏表演小提琴才藝，更要接受各式古靈精怪的質詢，其中現場收到一隻韓國瑜娃娃，還驚呼「只看光頭還以為是蘇貞昌」。首週除了王世堅議員，分別邀請也正在台北士林大同選區競逐立委席次的國民黨游淑慧議員，以及前時代力量主席黃國昌。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，現今，網路數據不僅僅是冷冰冰的數字，而是能夠真實反映社會各方面的聲音。有數據力，就有了真實的基礎；有社群力，則能夠凝聚各種不同的觀點。公視全新型態訪談節目《哈囉！你給問嗎？》在「數位先行」的規劃下，將於10月30日起，每週一至三中午12點上架「公視＋」，並於當晚9點，在公視頻道播出。

大數據支持　公視再度合作網路溫度計

16位「最萌提問團」直球對決政治人物

擅長數據分析、深入了解民意趨向的大數據股份有限公司，擁有每月處理超過1,000億中文數據及超過30億筆資料查詢最快2秒的巨量資料處理實力與AI核心技術，備受各界肯定、屢獲國內外多項大獎。大數據(股)公司旗下台灣第一數據內容平台「網路溫度計」於2022年與公視合作加入《36題愛上你》第3季，2023年再次合作專屬政治人物的節目《哈囉！你給問嗎？》，將提供團隊被討論的政治工作者最多的社群關鍵領袖群，提到他的文章多少篇、按讚數、回文數，以及每次聲量高點被討論的內容等資訊，期待這些數據能提供給閱聽眾更多元、更廣泛的視角，作為討論的角度。

公視《哈囉！你給問嗎？》每集將邀請1至2位政治工作者，在主持人與16位超越黨派，年齡介於國小到高中且不具投票權的「最萌提問團」對來賓提問，希望透過在螢幕前的互動能展露來賓們不同於政治舞台的真實面貌，也讓公共事務議題變得有趣且平易近人，更容易關心身邊的公共事務。

首集來賓王世堅議員 一改犀利誇張問政風格迎戰古靈精怪問政團

罵人能罵上位？ 現場被揪罵賴清德

10月30日將迎來公視《哈囉！你給問嗎？》首播，由民進黨士林大同立委參選人王世堅迎戰16位「最萌提問團」的直球對決。王世堅議員本來是不用智慧型手機、社群媒體，過去也曾在媒體面前秀出自己的傳統按鍵式手機，然而今年開始參選士林大同立委後轉念，買入智慧型手機，節目現場也親自演繹平時的使用方式。同時，王世堅議員在民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內共送了龍袍、魔鏡、腳踏車等32件禮物引發熱議，「最萌提問團」也特別準備了一只韓國瑜娃娃，王世堅議員拿到當下表示還好胸前有袖個韓字，不然光看光頭還以為是蘇貞昌。另外，也被網友戲稱有「扶龍命格」的王世堅議員，罵誰誰就紅，韓國瑜被他罵到當上高雄市長，馬英九也被他罵到選上總統，「最萌提問團」邀請他罵同黨總統參選人賴清德，到底敢不敢罵？鎖定公視全新型態訪談節目《哈囉！你給問嗎？》，於10月30日起，每週一至三中午12點上架「公視＋」，並於當晚9點，在公視頻道播出。

公視《哈囉！你給問嗎？》首集精彩預告：

新型態訪談節目《哈囉！你給問嗎？》就在公視＋：官網連結點此

▲大數據股份有限公司旗下數據內容平台「網路溫度計」再度與公視合作專屬政治人物的節目《哈囉！你給問嗎？》日前舉行記者會（公視總經理徐秋華(左一)、視網膜(左二)、大霈(右二)、大數據股份有限公司營運長蔣志薇(右一)

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▲王世堅喜獲「最萌提問團」準備的一只韓國瑜娃娃

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▲以前不用智慧型手機、社群媒體的王世堅節目現場親自演繹平時的使用方式

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▲王世堅議員跟最萌提問團中的姊妹花合奏小提琴

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▲王世堅議員（二排左起第4）上李霈瑜、視網膜（二排左3、右3）主持公視《哈囉！你給問嗎？》與現場「最萌提問團」合影

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▲游淑慧議員（前排左起第3）上李霈瑜、視網膜（前排左1、右1）主持公視《哈囉！你給問嗎？》與現場「最萌提問團」合影

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關於大數據股份有限公司

大數據股份有限公司(BIG DATA Co., Ltd.)成立於2015年，專精於透過數據分析與AI人工智慧技術以了解消費者意見和市場趨勢，發展出多款訂閱制行銷科技應用(SaaS)，並已協助超過 500 家各領域指標性企業客戶精準掌握網路輿情、消費者輪廓分析，獲取意見領袖、洞察分析報告、打造指標性的數位管理儀表板等。大數據(股)公司擁有每日新增超過 200 萬筆，每月處理超過 1,000 億中文數據及超過 30 億筆資料查詢最快 2 秒的巨量資料處理實力與 AI 核心技術，備受各界肯定、屢獲國內外多項大獎。同時，透過全台第一大數據內容平台「DailyView網路溫度計」，定期釋出專業網路大數據洞察報告及時事數據排名文章，成立至今全數據已被媒體與企業引用超過 100 萬次。為確保業務資訊之機密性、完整性及可用性，大數據(股)公司已於 2022 年通過 ISO/IEC 27001:2013 與 CNS 27001:2014 資訊安全管理系統國際認證，打造安全無虞的服務環境。BIG DATA 大數據(股)公司期許用數據智能提供分析、平台與服務，幫助良善企業，實現美好永續。https://big-data.com.tw/

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