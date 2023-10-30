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柯文哲挺徐春鶯列不分區 可避國防委員會
民眾黨不分區立委提名名單，傳陸籍配偶徐春鶯位列其中，民眾黨主席柯文哲昨天說，若拿到國民身分證卻沒有參政權，台灣不是法治國家，既然現在徐春鶯有爭議，那就不要參加立法院外交及國防委員會，其他委員會應該不會有太大問題。
民眾黨發言人李頂立受訪表示，民眾黨不分區立委提名的程序還沒走完，至少還要經過兩次會議才能確認名單及公布時間。
民眾黨立委張其祿昨在台北市文山區舉行競選總部開幕茶會，柯文哲受訪表示，面對問題是解決問題的第一步，今天在中華民國，「如果我們讓一個人有身分證，然後跟他講說，雖然有身分證，但是沒有很多權利，表示我們不是一個法治國家，這是我個人的信念。」
不過，柯也說，他知道現在的社會氛圍，既然有爭議，如果徐春鶯當選不分區立委，民眾黨在初期會按照內部慣例，就不要參加外交及國防委員會；民眾黨給每個人機會，「可是行不行，也要靠你的能力」，民眾黨的海選精神就是給很多人機會，遇到問題要能夠替自己辯護。他強調，政治就是說服的過程，必須想辦法說服周邊的人；對選舉來講，當然就是說服民眾。
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