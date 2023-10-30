宜蘭最熱門競總 藍選將租下

宜蘭前縣長林聰賢、現任縣長林姿妙、立委陳歐珀過去幾次當選連任，都是競選總部設在宜蘭市宜興路1段102號廣場，也被當地人視為最火紅的競總地點，最近不少人發現，該處陳封多時的建築物已開啟，並關切「誰要發爐」？據了解，國民黨立委參選人黃琤婷陣營已租下，侯友宜預計下月25日會來參加競總成立大會。

蘭陽平原隔著蘭陽溪，候選人通常在溪南及溪北會各設一處競選總部，宜蘭縣設競總的熱門地就屬宜興路1段102號旁的廣場，依過往經驗，藍綠兩黨包括林聰賢參選兩任縣長、陳歐珀參選一任立委、林姿妙參選兩任縣長，都把競選總部設在此且順利當選，近來隨著立委與總統選戰加溫，地方也關注這次誰會搶得頭籌。

宜蘭一位陳姓不動產經紀人前天拍照在臉書貼文指出「平常地上物都大門緊閉，沒有人在用，每隔一陣子，被成為政治人物選舉用的競選總部，且好像大多會當選。今天看到門開了…」。

至於民進黨立委參選人陳俊宇的競選總部同樣在宜興路上，位於宜興路三段55號，距離黃的競選總部數百公尺，目前雖已開張，不過競選總部正式成立要等到11月11日，總統參選人賴清德屆時會到宜蘭縣，與陳俊宇共同舉行競選總部成立大會。

民眾黨立委參選人陳琬惠的競選總部尚未決定，柯文哲預計明晚到宜蘭舉辦戶外開講，與新北市議員、資深媒體人及陳琬惠共同造勢。

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