竹市活動「新政治提款機」遭擋 林志潔：涉強制罪

新竹市府昨晚辦萬聖節活動，近日在網路引發熱議的「新政治提款機」參與，但遭數名畫有八家將臉譜的男子包圍阻擋。民進黨新竹市立委參選人林志潔表示，阻擋行為已涉犯強制罪。

臉書（Facebook）粉絲專頁「新竹市新政治」昨天發文預告，「新政治提款機」將會在新竹市影像博物館前參加昨晚的萬聖節遊行，但遭多名畫有八家將臉譜的男子包圍，多名臉譜男子抽菸、不斷朝提款機吐煙，若有民眾靠近，臉譜男子就會用肉身阻擋，甚至影響提款機移動。

曾任律師的林志潔今天表示，根據刑法，強制行為可是直接或間接，直接強制例如站在別人車子前面不讓別人開車，間接強制例如趁別人在洗澡把別人衣服拿走，讓人無法從浴室出來。此外，未遂犯也要處罰。

林志潔指出，昨晚新竹市發生畫有八家將臉譜的男子，將萬聖節變裝遊行者團團包圍，使遊行者無法自由行動，又阻擋糖果的領取和發放，這樣是實施強制罪的現行犯，依法現行犯應立刻逮捕，若有警方在場目睹而沒有作為，是不對的。

林志潔說，嚴厲譴責暴力和強制犯罪，強制罪是非告訴乃論之罪，不管變裝者是否提告，也呼籲檢調要徹查這樣的犯罪行為。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天表示，前幾天新竹市長高虹安稱活動當天會有優先保護孩子的因應措施，原來指的是這群畫有八家將臉譜的男子護主圍事，擋在領糖果的孩子面前，嚇哭孩子、對孩子吐煙。

楊玲宜說，更感慨的是，新竹市民沒有參與遊行發表自己看法的自由，身為人民保母的警察就在現場看著、毫無作為，這群畫臉譜的男子已經明顯違反強制罪，使人生心畏懼，嚴正要求高虹安、新竹市警局徹查、嚴懲此事，給民眾交代。

時代力量竹市立委參選人邱顯智說，透過諷刺裝扮表達意見是各項遊行常見狀況，執政者應讓不同的意見都能順利表達，捍衛各方的言論自由，認為新竹市警方的處理不及格。

邱顯智指出，多名男子畫上八家將臉譜，在許多孩子的現場抽煙、嚼檳榔，警方就應介入排除，當多名男子包圍提款機，嚇到想要合照的孩子，讓市民有遲疑，就已干涉提款機的表意自由，警方就應有所作為，而非站在旁邊「蒐證」而已。

新竹市府發布新聞稿表示，昨晚活動出現畫八家將臉譜人士在現場抽菸影響他人的行為，市府亦不樂見。經警方調查，這些男子為自發性參與活動，由於畫臉譜成員有人未滿20歲，警方將依違反菸害防制法函請主管機關裁罰。

新竹市警方表示，活動過程中均全程蒐證，雙方未有肢體或言語衝突，裝扮提款機人員透過現場陪同友人向警方表示未遭受不法侵害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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