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蘇巧慧同台蘇貞昌 洪佳君酸綠大內宣
行政院前院長蘇貞昌昨天出席新北第五選區民進黨立委蘇巧慧、總統參選人賴清德新莊競選總部成立大會，是蘇貞昌卸任閣揆後首次與女兒蘇巧慧同台，行政院長陳建仁也出席。國民黨立委參選人洪佳君11月4日也將與總統參選人侯友宜合體造勢，將在光華國小舉辦聯合競總成立大會。
蘇巧慧競總成立大會，除蘇貞昌外，還有屏東縣長周春米、立委吳秉叡、行政院長陳建仁出席。蘇貞昌表示，中央把很多新莊的建設顧好好的，包含捷運萬大中和樹林線等，蘇巧慧積極推動改建操場、更新廁所，他當行政院長期間還推動班班有冷氣、生生有平板，新北有3萬台冷氣，平板電腦8萬台。
陳建仁說，細數蘇貞昌擔任閣揆做的事情，包含0到6歲國家一起養、不孕症補助、生育補助、公托補助、班班有冷氣等，都遺傳給女兒蘇巧慧。
洪佳君表示，如果真像蘇貞昌等人說得那麼好，就不會有6成民眾想要下架民進黨，在9月時雞蛋議題還鬧很凶，蘇巧慧還請來農業部前部長陳吉仲說要以正視聽、破除謠言，自稱都是有心人士抹黑中央，但這些都是大內宣，人民都看在眼裡，2個多月後就知道。主政者如果只一味強調做了什麼，忽略人民的感受，民眾就會告訴在位者他們真正的感受。
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