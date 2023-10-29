聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇巧慧同台蘇貞昌 洪佳君酸綠大內宣

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
行政院前院長蘇貞昌（右二）昨出席民進黨立委蘇巧慧（左二）、總統參選人賴清德競總成立大會。記者江婉儀／攝影
行政院前院長蘇貞昌（右二）昨出席民進黨立委蘇巧慧（左二）、總統參選人賴清德競總成立大會。記者江婉儀／攝影

行政院前院長蘇貞昌昨天出席新北第五選區民進黨立委蘇巧慧、總統參選人賴清德新莊競選總部成立大會，是蘇貞昌卸任閣揆後首次與女兒蘇巧慧同台，行政院長陳建仁也出席。國民黨立委參選人洪佳君11月4日也將與總統參選人侯友宜合體造勢，將在光華國小舉辦聯合競總成立大會。

蘇巧慧競總成立大會，除蘇貞昌外，還有屏東縣長周春米、立委吳秉叡、行政院長陳建仁出席。蘇貞昌表示，中央把很多新莊的建設顧好好的，包含捷運萬大中和樹林線等，蘇巧慧積極推動改建操場、更新廁所，他當行政院長期間還推動班班有冷氣、生生有平板，新北有3萬台冷氣，平板電腦8萬台。

陳建仁說，細數蘇貞昌擔任閣揆做的事情，包含0到6歲國家一起養、不孕症補助、生育補助、公托補助、班班有冷氣等，都遺傳給女兒蘇巧慧。

洪佳君表示，如果真像蘇貞昌等人說得那麼好，就不會有6成民眾想要下架民進黨，在9月時雞蛋議題還鬧很凶，蘇巧慧還請來農業部前部長陳吉仲說要以正視聽、破除謠言，自稱都是有心人士抹黑中央，但這些都是大內宣，人民都看在眼裡，2個多月後就知道。主政者如果只一味強調做了什麼，忽略人民的感受，民眾就會告訴在位者他們真正的感受。

國民黨立委參選人洪佳君（前左）11月4日將與總統參選人侯友宜（前右）合體造勢，舉辦聯合競總成立大會。圖／洪佳君提供
國民黨立委參選人洪佳君（前左）11月4日將與總統參選人侯友宜（前右）合體造勢，舉辦聯合競總成立大會。圖／洪佳君提供

2024選舉 2024立委選舉 蘇巧慧 洪佳君 2024北北基立委

延伸閱讀

卸任後首次與蘇巧慧同台 蘇貞昌：支持賴清德就是繼續蔡英文路線

參加同志大遊行 蘇貞昌：這世界還有許多歧視必須化解

蘇巧慧巧遇並大方介紹賴佩霞 呼籲總統票投賴清德

蘇巧慧「巧歡唱」卡拉OK大賽 陳時中嗨唱「你是我的兄弟」

相關新聞

蘇巧慧同台蘇貞昌 洪佳君酸綠大內宣

行政院前院長蘇貞昌昨天出席新北第五選區民進黨立委蘇巧慧、總統參選人賴清德新莊競選總部成立大會，是蘇貞昌卸任閣揆後首次與女...

遭爆特殊性癖好 林國慶喊告

網紅小商人爆料嘉義縣山區立委參選人林國慶摟妹影片，並指留妹子一條內褲也是情理之中。林國慶昨開記者會稱，影片是2018年7...

民眾黨不分區傳納陸配徐春鶯 柯文哲鬆口確實有考慮：讓子彈飛一下

台灣民眾黨不分區名單傳可能納入陸籍配偶徐春鶯。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，確實有考慮列入，但既然外界有爭議，看徐春鶯...

黃捷接棒趙天麟參選 陳其邁喊「加緊衝刺」：對手其實也不弱

高雄市長陳其邁今晚參加萬聖節親子遊行，裝扮成動漫史瑞克裡面的鞋貓劍客。針對下屆高市立委六選區將由議員黃捷接棒立委趙天麟參...

王定宇成立後援會秀建設成果 反擊「天龍國人物唱衰」

民進黨台南市立委王定宇今天在歸仁武當山上帝廟前，成立「賴清德與王定宇大武崙暨二仁溪北岸聯合後援會」。市長黃偉哲與市議員陳...

黃捷加入立委選戰 陳其邁：謝郭建盟、黃文益相讓顧大局

民進黨高雄第六選區立委選舉由市議員黃捷出線，幕後推手高雄市長陳其邁表示，真的要特別感謝市議員郭建盟與黃文益，能夠相讓、相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。