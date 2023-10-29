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遭爆特殊性癖好 林國慶喊告

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
嘉義縣立委參選人林國慶（左）昨在律師何星磊（右）陪同下，到嘉義地檢署按鈴申告。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣立委參選人林國慶（左）昨在律師何星磊（右）陪同下，到嘉義地檢署按鈴申告。記者黃于凡／翻攝

網紅小商人爆料嘉義縣山區立委參選人林國慶摟妹影片，並指留妹子一條內褲也是情理之中。林國慶昨開記者會稱，影片是2018年7月時任民進黨員，直播主全程直播，僅是逢場作戲絕無怪癖，由律師陪同到嘉義地檢署按鈴，要對小商人提告妨礙名譽，不讓匿名人士操作選情。檢方說，受理遞狀才會啟動偵辦。

網紅小商人昨在臉書再拋震撼彈，為直播影片音檔配上字幕，喊話林國慶不要再說自己沒要內褲，硬凹很難看。影音檔找錯段都能對號入座張飛打岳飛，還可以演得正義凜然也是不簡單，是不是變造都可以科學驗證，拿原始檔出來比對就知道。

林國慶表示，影片及錄音取自直播主廖士杰2018年7月10日臉書直播，所有人都可去看直播檢視，小商人粉專刻意帶風向，誤導他向女生要內褲，是子虛烏有的指控，嚴重影響名譽，也讓支持者無法挺起胸，已在律師陪同下到地檢署按鈴申告，後續將補訴狀。

律師何星磊說，林國慶被影射有特殊癖好，以此方式攻擊貶損名譽，恐構成刑法妨礙名譽相關罪嫌，若行為持續至登記後，也可能違反選罷法意圖使人不當選，已陪同林國慶到嘉義地檢署，對小商人粉專按鈴申告。

嘉義地檢署表示，目前立委參選人林國慶只有到地檢署門口按鈴，尚未有申告或遞狀動作，已請同仁持續留意，如有申告立即回報，並請內勤檢察官即時處理，需在正式受理遞狀後，才會啟動偵辦程序。

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