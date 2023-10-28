2024選戰溫度計／黃捷對決「燒肉粽歌王之子」、「防蚊液」！聲量大贏近十倍

image source：FB／黃捷

文／陳宣懿

民進黨立委趙天麟因外遇宣布退選，海洋委員會主委管碧玲表示，她有大力推薦民進黨3位高雄市議員黃捷、黃文益、郭建盟參選，並認為這3位「誰出來都會贏」。由於目前民進黨參選人待定，根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，26日最新公布高雄第六選區的立委參選人當選預測，國民黨參選人陳美雅當選率73.9％，輾壓喜樂島聯盟參選人郭倍宏的26.1％，而現在檯面上民進黨可能推派的三人中，他們各自最新聲量表現如何？

image source：選戰溫度計

空戰實力堅強！黃捷「被點名接棒選立委」單日聲量破9千

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/19～2023/10/25）統計調查，近一週高雄第六選區「民進黨潛在立委參選人」聲量比較，黃捷以總聲量1萬1,456筆拿下第一名，大贏對手近10倍，郭建盟和黃文益總聲量則分別是1,916筆以及1,850筆。3人聲量最高點都出現在10月25日，由於趙天麟退選，當日3人都被點名接棒。黃捷表示，尊重黨中央的安排，相關話題聲量單日就累積9,059筆，有網友表示，「最適合的人選」；但也有人認為，「再怎麼輪也輪不到她」。

郭建盟、黃文益在地議員 聲量皆未破2千

肉粽歌王郭金發之子、五屆議員郭建盟以1,748筆聲量拿下第二名，對於被點名接棒，他受訪表示，這種時刻會「勇於承擔、義無反顧」。而黃文益為兩屆議員，自創「防蚊液」幽默諧音梗聞名，近一週以1,461筆聲量位居第三。針對是否接棒，他表示，目前是民進黨選舉的危機，全黨應團結守住這一席，自己尊重黨中央的決定，「不論是參選、輔選，自己都準備好了。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月19日至2023年10月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃捷、郭建盟、黃文益』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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