南投立委選戰轉司法戰 國民黨游顥控告蔡培慧造謠
南投縣立委第二選區參選人游顥今天由律師蘇文俊陪同，控告蔡培慧、陳昭煜加重誹謗、意圖使人不當選。游顥說，蔡培慧陣營一再散播他的競選經費來自中國，對他抹黑、抹黑。蔡培慧則反擊，游顥才是帶頭造謠者，更應該說清楚他的競選經費來源。
游顥說，蔡培慧日前開記者會，稱游顥有澳門落地接待行程純屬子虛烏有，蔡培慧也拿不出任何事證；蔡培慧集集鎮競總主委陳昭煜更公開說，游顥競選經費來自中國，並曾到大陸求見習近平。
蔡培慧一再抹黑、抹紅、仇中，敗壞選風毫無底線。蔡身為立委卻公然挑戰法律並拒不道歉，只能提告捍衛清白並遏止選舉歪風，蔡培慧若繼續抹黑、抹紅，還會繼續提告。
游顥也質疑，蔡培慧只用「聽說」不需查證和證據，憑空捏造選舉招待澳門行程。民進黨縣市首長赴大陸是交流還是統戰？呼籲蔡不要每次選舉只會抹黑、仇中。
律師蘇文俊說，蔡培慧沒有任何事證就恣意抹黑，提告刑法誹謗及選罷法意圖使人不當，還南投乾淨的選舉空間。
蔡培慧說，「游顥是洪秀柱小跟班」游顥應說清楚他有沒有去大陸？去了哪裡？選舉經費從哪裡來？游顥帶學生到大陸參觀，也和統促會成員合照，都引起外界疑慮，游顥應說明清楚，而非以提告方式藉此文過飾非。
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