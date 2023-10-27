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趙天麟退選立委 黃捷接棒？ 綠營內暗潮洶湧
民進黨立委趙天麟因婚外情退選下屆立委，誰接棒參選？綠營內部暗潮洶湧。高雄市議員黃文益、郭建盟都表態當仁不讓，黃捷也被視為熱門人選，選區內五個里長聯誼會昨聯合呼籲勿提名「空降者」。
不過，高雄市長陳其邁說，不應從派系與選區做考量，應從整個選舉與總統大選考量提出有戰力的人選，黨中央會審慎評估。他說，趙天麟退選對選情有影響，民進黨必須更謙虛檢討。
趙天麟退出第六選區（前金、新興、鼓山、鹽埕、苓雅區）立委選舉，據傳民進黨一周內決定接棒參選的人選，因有媒體報導黨內民調以鳳山區議員黃捷領先，前金等五個行政區里長聯誼會主席昨舉行共同記者會要求「不要空降，請提在地人」，新興區里長聯誼會主席陳福明更直接點名黃文益接棒最佳。
黃捷昨與市長陳其邁一起參加高雄食品展記者會。黃說，黨中央沒跟她接觸，她尊重大家意見及黨中央凝聚共識的決定，現在最重要的是拿出士氣，把這一席守下來。
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