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遭網紅爆料39秒摟妹子影片「留電話要內褲」 立委參選人林國慶競辦回應了

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
網紅小商人今天爆料流出一段神似嘉義縣山區立委參選人林國慶多年前摟妹子影片。圖／翻攝小商人臉書
網紅小商人今天爆料流出一段神似嘉義縣山區立委參選人林國慶多年前摟妹子影片。圖／翻攝小商人臉書

民進黨立委趙天麟遭爆與中國大陸籍女婚外情，引發政壇震撼宣布退選，網紅小商人今天爆料流出一段神似嘉義縣山區立委參選人林國慶摟妹子影片，寫上「打破老婆規定」，更驚人指出，林國慶要留妹子一條內褲也是在情理之中；對此爆料林國慶競選辦公室發言人、縣議員何子凡回應，影像是多年前林國慶未擔任公職時，應友人之邀前往聚會，確有行為失當，深感歉意。

發言人何子凡表示，針對近日匿名側翼粉專散布有關林國慶多年前於KTV與女子同場一事，影像乃多年前未擔任公職時，應友人之邀前往KTV應酬聚會，現場亦有多人同場歡唱，因確有行為失當，深感歉意，如今身為公眾人物，將更加嚴以律己以身作則，謹慎出入場所。

小商人爆料指出，這段影像有附音檔，對話內容鹹濕提到林國慶要留該女子電話及向女子要內褲，地點是在台中某會館，當天是兄弟聚會，坐林國慶旁邊的是演出鄉土劇「台灣龍捲風」黑道大哥「黑支」走紅的藝人陳清達，也有討論政治。

影片一出湧網友留言「還是離開民進黨後比較幸福！」、「可能這各要花錢所以沒有問題?」也有網友直言「他沒有人設崩壞的問題」；小商人也在留言處說，中國籍妹子正夯，目前他還不能確定林國慶抱的妹子國籍。

Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書粉專爆料發文指出，嘉義前立委國慶兄真的是人生勝利組。有上億珠寶，出門開保時捷，手上戴百萬AP名錶，5克拉鑽戒，治裝包店一次買200件，不只多才多藝還是中國政協爸爸，妹子對這種魅力熟男根本毫無抵抗力，所以國慶兄要留妹子一條內褲也是在情理之中。

網紅小商人今天爆料流出一段神似嘉義縣山區立委參選人林國慶多年前摟妹子影片，寫打破老婆規定。圖／翻攝小商人臉書
網紅小商人今天爆料流出一段神似嘉義縣山區立委參選人林國慶多年前摟妹子影片，寫打破老婆規定。圖／翻攝小商人臉書

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