藍憂侯柯若破局 立委合也尷尬

選戰倒數兩個多月，藍白合不合，最焦慮的仍是藍營立委參選人。藍營小雞中有人憂心，若侯柯整合破局，先前好不容易形成默契的立委選區，恐怕尷尬。不過，國民黨內現仍謹慎觀望，盼先保持空間不說死。民眾黨態度則相對開放，私下都有與藍營溝通過，認為總統參選人合不合都不影響地方選戰。

民眾黨主席柯文哲先前曾表達，可幫國民黨立委參選人站台。國民黨台北市士林大同區立委參選人游淑慧表示，如果總統大選最後三腳督，柯幫藍營小雞站台，這個善意就會變成一個難題，畢竟兄弟登山，若可邀柯文哲站台，那跟邀請賴清德站台，有什麼不一樣？

游淑慧坦言，對立委選舉來說，多一個朋友比多一個敵人好，但政黨之間還是有分際，應該是會以總統選舉為主，希望總統選舉這個層次，大人們能先講好怎麼合作，再來落實立委怎麼選舉；如果跳過總統層級，直接說到立委選區，對很多藍營立委參選人來說，可能也會是比較尷尬的難題。

國民黨立委李德維認為，目前希望柯文哲能來站台的參選人仍是少數，不會因為少數幾人把政黨政治的界線打破。

國民黨高雄市黨部主委黃昭順低調說，若總統大選三腳督，對立委選區當然多少會有影響，但目前仍要留有彼此可談的空間，等確定有結果之後再說。

民眾黨新北市第二選區立委參選人李友宜稱，該選區立委選戰就是藍白合，不管總統參選人合作是否破局，她都會去力邀國民黨指標性人物來協助站台。

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