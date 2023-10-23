藍白合體 蔡壁如為林家興站台

藍白對於如何產生最強總統人選尚未有共識，但在立委合作已漸成形。在新北市第二選區、台中市第一選區、高雄市第一選區，國民黨已確定不提名，禮讓民眾黨參選人。台中市第一選區民眾黨立委參選人蔡壁如昨在台中市第七選區國民黨參選人林家興競總成立大會上站台，並證實雙方有合作共識，將與台中市長盧秀燕合掛競選看板。

盧秀燕推動「藍天加白雲」，台中成為「藍白合示範區」。林家興昨舉辦「林家興、侯友宜聯合競選總部成立大會」，包括朱立倫、盧秀燕、蔡壁如、國民黨總統參選人侯友宜二哥侯明鋒都來站台。盧說，大家都叫她媽媽市長，過去蔡壁如在立法院大家也叫她媽媽委員，兩位媽媽「藍白合體」給林家興愛的抱抱。

盧秀燕說，這是「藍白合體第一次，幫參選人輔選」，雖然高層的藍白合還沒有談好，但是基層是不同層次，不要緊，基層要團結、要拚下去。國民黨主席朱立倫也首度公開表示，盼共同支持蔡壁如，讓在野黨席次極大化。

蔡壁如說，民眾黨總統參選人、主席柯文哲知情，同意她替林家興公開站台；她也會將盧當成另一隻母雞，未來會持續力拚立委選戰，展現藍白合作、政黨輪替的決心。

柯文哲胞妹柯美蘭以無黨籍參選新竹市立委，昨天柯文哲新書簽名會上，媒體問未來是否會找柯文哲或侯友宜站台？她回應，「我什麼色彩都要，如果願意幫忙站台都覺得很棒。」柯美蘭說，她主張非綠大聯盟，重點不在個人與黨利益，而是如何讓國家利益最大。

但柯美蘭參選，將與國民黨尋求連任的立委鄭正鈐競爭，新竹市成四腳督局面。國民黨人士坦言，這為藍白整合增添一複雜因素。鄭正鈐說，要扭轉民進黨將台灣推向戰爭，所有非綠朋友都應集結力抗，柯美蘭參選若產生為綠助攻的效應，恐汙損柯醫師純白理念。

國民黨在新北市第二選區沒有派人參選，而是禮讓民眾黨新北市立委參選人李有宜，民進現任立委林淑芬在該選區尋求連任。李有宜說，朱立倫月初就說會支持她，已經算名符其實的藍白合，藍營民代、地方人士在蘆洲其實態度都差不多確定了；近期在基層拜票時，許多國民黨支持者都主動表示會力挺，藍白合在地方上的態勢將愈來愈明朗。

另在高雄市第一選區，國民黨確定不提名，力挺民眾黨立委參選人曾尹儷。高雄市黨部黃昭順主委也在相關活動場合邀曾尹儷與藍營民代同台。

此外，國民黨在艱困選區嘉義縣至今未提名，山區採「在野大聯盟」模式支持無黨籍參選人林國慶；海區則為侯友宜本命區，但因多方面考量，提名作業暫停擺。台南市第二選區選情激烈，在國民黨禮讓下，無黨籍參選人陳昆和對決民進黨立委郭國文。

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