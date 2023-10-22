聽新聞
test
0:00 / 0:00

2人表態無黨籍參選 嘉市立委4腳督

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
曾參選嘉義市長的蔡松益（左）以及參選嘉義縣立委失利的簡明廉（右）都表態要以無黨籍參與明年元月嘉市立委選舉。記者魯永明／翻攝　
曾參選嘉義市長的蔡松益（左）以及參選嘉義縣立委失利的簡明廉（右）都表態要以無黨籍參與明年元月嘉市立委選舉。記者魯永明／翻攝　

嘉義市民進黨立委王美惠拚連任，遭國民黨提名、6連霸市議員張秀華挑戰，兩位女將選戰激烈，目前還有曾參選嘉市長的蔡松益、參選嘉義縣立委的簡明廉，都表態要以無黨籍參選，簡明廉說，6月將戶籍遷到嘉市西區，形成4人爭霸選戰。

蔡松益表態以無黨籍選立委，高掛看板到處拜票，呼籲籌組「在野大聯盟」，他1996年台海危機從金門退伍，在嘉義市聖馬爾定醫院放射科服務，定居嘉市超過27年，為病患服務並進修，10年前取得國立陽明大學生物醫學影像，暨放射科學系博士，離開醫院，到大陸從事醫療與教育等。

蔡松益曾擔任嘉市育人國小家長會常務委員，並在世賢國小任義務排球隊教練，去年登記市長選舉，因為有候選人病故，延後選舉需重新辦理登記，蔡松益幾經考慮未再登記選市長，這次捲土重來要選立委，實現從政公共服務的心願。

梅山鄉國民黨員簡明廉，2019年以無黨籍登記參選嘉縣第二選區（山區）立委落選，當時競選訴求拚經濟、翻轉嘉義，訴求「健康」，因為沒有健康就沒有一切，這次遷戶籍選嘉義市立委，也是要推動自然醫學，守護全民健康，健康從嘉義出發，推廣嘉義市健康產業。

外界好奇簡明廉為何不續留家鄉嘉縣參選？簡說，嘉市選民素質水準高，比較好選，又有鄉親勸進，他6月遷籍到嘉市，4月他不滿市府衛生局率先全國施打國中男生HPV疫苗，認為癌症是病變不是病毒，到衛生局陳情，並到地檢署按鈴控告衛生局長廖育瑋涉瀆職。衛生局說，HPV是合法疫苗，對癌症防治有實質功效。

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 王美惠 張秀華

延伸閱讀

賴佩霞火速完成放棄美籍手續 嘉市議員花近4月才搞定說「羨慕」

嘉市國中小午餐供應在地幸福嘉義米台農82 明年與農民契作

故事工廠《莊子兵法》黑色幽默喜劇 全台唯一周日嘉市開演

中職／小犬颱風延賽 3戰周日起移師嘉市棒球場

相關新聞

2人表態無黨籍參選 嘉市立委4腳督

嘉義市民進黨立委王美惠拚連任，遭國民黨提名、6連霸市議員張秀華挑戰，兩位女將選戰激烈，目前還有曾參選嘉市長的蔡松益、參選...

賴清德出席關渡宮媽祖季 讚吳思瑤戮力守護傳承文化

民進黨主席暨總統參選人賴清德今天出席2023關渡宮媽祖文化季活動表示，若有機會當選，要將台灣每一個城市，打造成「宜生、宜...

蘇巧慧「巧歡唱」卡拉OK大賽 陳時中嗨唱「你是我的兄弟」

立法委員蘇巧慧今於樹林濟安宮舉辦「巧歡唱」卡拉OK大賽，邀請前衛福部長陳時中助陣站台，陳時中先獻唱「港都夜雨」，再和濟安...

蔡培慧陣營質疑競選經費來自中國大陸 游顥要求道歉否則提告

南投縣第二選區立法委員參選人蔡培慧今天成立集集鎮聯合競選總部，主任委員陳昭煜質疑國民黨參選人競選經費來自中國，並曾到大陸...

賴清德：還好10年前太陽花擋下服貿 台灣才有現在

民進黨總統參選人賴清德今天跟中和立委參選人吳崢，共同出席聯合競選總部成立大會，賴清德致詞時表示，吳崢當時參與太陽花，擋下...

嘉市立委選戰熱鬧了 這兩位也表態參選形成2男2女競爭

嘉義市民進黨立委王美惠拚連任，遭國民黨提名、6連霸市議員張秀華挑戰，2女將選戰激烈，參選人還有曾參選嘉市長的蔡松益，以及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。