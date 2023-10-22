2人表態無黨籍參選 嘉市立委4腳督

嘉義市民進黨立委王美惠拚連任，遭國民黨提名、6連霸市議員張秀華挑戰，兩位女將選戰激烈，目前還有曾參選嘉市長的蔡松益、參選嘉義縣立委的簡明廉，都表態要以無黨籍參選，簡明廉說，6月將戶籍遷到嘉市西區，形成4人爭霸選戰。

蔡松益表態以無黨籍選立委，高掛看板到處拜票，呼籲籌組「在野大聯盟」，他1996年台海危機從金門退伍，在嘉義市聖馬爾定醫院放射科服務，定居嘉市超過27年，為病患服務並進修，10年前取得國立陽明大學生物醫學影像，暨放射科學系博士，離開醫院，到大陸從事醫療與教育等。

蔡松益曾擔任嘉市育人國小家長會常務委員，並在世賢國小任義務排球隊教練，去年登記市長選舉，因為有候選人病故，延後選舉需重新辦理登記，蔡松益幾經考慮未再登記選市長，這次捲土重來要選立委，實現從政公共服務的心願。

梅山鄉國民黨員簡明廉，2019年以無黨籍登記參選嘉縣第二選區（山區）立委落選，當時競選訴求拚經濟、翻轉嘉義，訴求「健康」，因為沒有健康就沒有一切，這次遷戶籍選嘉義市立委，也是要推動自然醫學，守護全民健康，健康從嘉義出發，推廣嘉義市健康產業。

外界好奇簡明廉為何不續留家鄉嘉縣參選？簡說，嘉市選民素質水準高，比較好選，又有鄉親勸進，他6月遷籍到嘉市，4月他不滿市府衛生局率先全國施打國中男生HPV疫苗，認為癌症是病變不是病毒，到衛生局陳情，並到地檢署按鈴控告衛生局長廖育瑋涉瀆職。衛生局說，HPV是合法疫苗，對癌症防治有實質功效。

商品推薦