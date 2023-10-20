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台中第三選區／謝子涵搬賴清德立牌 楊瓊瓔粉絲幫掛看板

聯合報／ 記者林佩均黃寅／台中報導
參選立委的民進黨新人謝子涵（中），昨請出「賴桑」人形立牌，在大雅市區路口拜票。圖／謝子涵提供
參選立委的民進黨新人謝子涵（中），昨請出「賴桑」人形立牌，在大雅市區路口拜票。圖／謝子涵提供

民進黨立委參選人謝子涵挑戰國民黨戰將楊瓊瓔，昨早在大雅市區路口拜票，請出民進黨總統參選人賴清德分身「賴桑」人形立牌。國民黨立委參選人林家興挑戰民進黨強棒何欣純，昨在大里內新黃昏市場高掛「雙母雞」侯友宜盧秀燕合體看板，主打「侯興秀」爭取支持。藍綠老將穩紮穩打，以政績爭取支持。

謝子涵參選中三立委選區，昨在議員周永鴻陪同下，在大雅市區路口拜票，一旁立著賴清德的人形立牌，吸引路人目光；賴清德日前來站台，合拍YT節目，更用電話語音拜票，推薦子弟兵。謝子涵說，賴副總統及蕭隆澤、周永鴻議員擔任總幹事、副總幹事，不分中央、地方當她的後盾，有信心贏得選戰。

國民黨立委楊瓊瓔（左）拚連任，高掛與國民黨總統參選人侯友宜合體看板。圖／楊瓊瓔提供
國民黨立委楊瓊瓔（左）拚連任，高掛與國民黨總統參選人侯友宜合體看板。圖／楊瓊瓔提供

楊瓊瓔競選團隊表示，楊瓊瓔中央、地方行程滿檔，支持者當「分身」，主動提供廣告看板，昨忙著測量、規畫；將陸續懸掛楊瓊瓔與國民黨總統參選人侯友宜、台中市長盧秀燕的看板，並宣傳政績爭取支持。

林家興參選中七選區，他在大里內新黃昏市場掛出與侯友宜、盧秀燕的「雙母雞」看板，以3人名字諧音「侯興秀」，爭取「讓新人來作」；林家興說，「侯興秀」代表團結作戰，運用諧音彰顯「讓新秀來拚」，爭取民眾目光。

何欣純服務處說，何欣純推出與賴清德的合體看板，還有個人看板強調民生、經濟，用政績來爭取支持。

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