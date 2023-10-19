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民進黨大團結！賴清德現身力挺高嘉瑜 港湖區三女PK聲量冠軍揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
爭取連任的民進黨立委高嘉瑜（左三）選情膠著，民進黨總統參選人賴清德（左二）昨晚到內湖福生宮參香祈福暨廟口開講替高嘉瑜站台，適逢今天是高嘉瑜的生日，大家一起切蛋糕為她慶生。聯合報系記者林俊良／攝影
爭取連任的民進黨立委高嘉瑜（左三）選情膠著，民進黨總統參選人賴清德（左二）昨晚到內湖福生宮參香祈福暨廟口開講替高嘉瑜站台，適逢今天是高嘉瑜的生日，大家一起切蛋糕為她慶生。聯合報系記者林俊良／攝影

image source：賴清德競選辦公室提供

文／陳宣懿

民進黨總統參選人賴清德17日前往內湖，首度為立委高嘉瑜站台，跨派系市議員齊聚高呼「港湖大團結，相挺高嘉瑜」。而同選區對手、台灣基進黨立委參選人吳欣岱卻現身場外發扇子，她強調，到現場不是為了嗆聲，而是因為台灣基進的立場一向是支持賴清德，「既然賴清德來到『自己的地盤』，就要跟支持者一起謝謝他。」

林秉樞施暴關14天就可出獄！高嘉瑜稱「難以接受」聲量飆

2024最新台北市港湖區立委參選人聲量揭曉，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/18～2023/10/17）統計調查，近一個月所有港湖區立委參選人中聲量最高的是高嘉瑜，總計6萬6,033筆。聲量最高點出現在9月27日，共8,150筆。針對前男友林秉樞施暴僅需入獄14天，高嘉瑜表示，加害人沒有讓多數受害者得到道歉，他沒有任何悔意也沒有受到該有懲罰，對受害者來講難以接受。有網友表示，「現在自己變受害者  才知道法律判很輕」、「不能接受為什麼不上訴」；也有人認為，「這樣才關14天？」、「好可憐，票投高嘉瑜」。

吳欣岱、高嘉瑜隔空交火引關注　李彥秀遭疑公關公司金主聲量增

港湖區立委參選人總聲量第二名是基進黨的吳欣岱，聲量最高點出現在9月29日，共3,365筆。當天吳欣岱籲勿投國民黨，讓高嘉瑜不滿酸：「堅持保送國民黨的人有什麼資格說這種話？」由於日前傳出前高雄市長韓國瑜列不分區立委名單第一名。高嘉瑜認為，現在票投吳欣岱，已經不只是保送國民黨了，而是真正投給韓國瑜、讓韓國瑜搶到立法院長。對此，有網友表示，「高嘉瑜這次危機來了」、「唯一支持吳欣岱」；但也有人認為，「兩個半斤八兩在互咬」。

至於港湖區立委參選人總聲量第三名則是國民黨的李彥秀，聲量最高點出現在10月8日，共1,061筆。當天高嘉瑜揭露李彥秀是2間公關公司大金主，她質疑不合理經費超過正常選舉支出。對此，李彥秀回應，她過去選舉期間到平常的網路經營，每次選舉的形象照片、短影音拍攝，每個政治人物都會找公關公司團隊幫忙，這都是非常平常的事情。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月18日至2023年10月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『高嘉瑜、吳欣岱、李彥秀』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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