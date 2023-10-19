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鄭家純陪徐富癸屏南拜票 市場掃街爭取支持

中央社／ 屏東縣19日電
雞排妹鄭家純。圖／聯合報系資料照片
雞排妹鄭家純。圖／聯合報系資料照片

民進黨屏南立委參選人徐富癸今天上午與藝人鄭家純一起到恆春拜票，2人走進傳統市場發送競選小物並與市場攤商寒暄。徐富癸表示，走訪選區大小巷弄，爭取選民支持。

徐富癸合體鄭家純，今天上午從恆春市場掃街拜票，還安排參觀恆春社福館、網美打卡點看海美術館、枋寮農漁業特色推廣、東港華僑市場拜票等行程。徐富癸表示，要走訪整個選區大小巷弄，努力打贏選戰。

2人走訪恆春時，挑選1家豆花店，一邊吃豆花一邊交流恆春地方發展。徐富癸說，恆春社福館是前屏東縣長潘孟安為促進屏南地區發展，在時任立委的周春米協助下爭取經費建設，考量各年齡層服務需求，從幼到老皆有可使用的空間，和附近的恆春立體停車場、恆春地區教職員宿舍、恆春國中半戶外球場，形成「恆春新都心」。

鄭家純說，自己以前只知道去墾丁，沒想到沿途經過的恆春古鎮也這麼有魅力，「下次一定要待久一點」。

屏東立委第2選區（屏南立委）有萬丹鄉、竹田鄉、潮州鎮共22個鄉鎮。目前參選人有現任無黨籍立委蘇震清的兒子蘇孟淳、民進黨提名徐富癸參選、國民黨人選至今未定。

2024選舉 2024立委選舉 鄭家純 徐富癸 2024高屏離島立委

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