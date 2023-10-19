苗栗立委第二選區／邱鎮軍vs.曾玟學 午餐政見交鋒

苗栗縣第二選區（山線）國民黨立委參選人邱鎮軍，昨天再度主張學校營養午餐統一由中央全額補助和管理，並質疑民進黨政府不重視；無黨籍對手曾玟學反批「顛倒是非、邏輯錯亂」，營養午餐經費應由中央、地方、家長各自負擔1/3，才能達到政策永續。

苗栗縣各鄉鎮市學校營養午餐收費方式不盡相同，公所補助全額和一半也不同；邱鎮軍16日以臉書公布教育政見，昨在國民黨縣黨部舉行記者會，先批政府寧花大筆預算成立少子化辦公室，每年為台電虧損4、5千萬元埋單，卻不重視營養午餐。

邱鎮軍認為，營養午餐是全國統一問題，不能因縣市不同而有差別待遇，應由中央統一補助，統一管理，制定專法責令行政院建立專案小組，整合教育部國教署、衛福部食藥署、農業部及縣市政府相關單位，共同把關營養午餐衛生安全及品質。

苗栗縣第二選區無黨籍立委參選人曾玟學。圖／曾玟學競選服務處提供

二選區無黨籍立委參選人曾玟學16日也發表營養午餐政見，主張中央、地方和家長各負擔1/3，他昨再指出，營養午餐經費由三方各自負責，是務實可行的方案，才能政策永續；食安稽核原就位共同把關，並不因免費與否有所改變，對手「顛倒是非、邏輯錯亂」。

曾玟學說，從學生反映來看，營養午餐問題在「難吃」，根源是「免錢的最貴」；未來由中央負責飲食教育目標及營養師員額，地方負擔餐廚設備與人員，家長負擔額度將完全用於食材費，不僅能降低家長對免費的食安疑慮，也減輕地方負擔。

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