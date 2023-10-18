在野沒有分裂的本錢 李明璇遇Uber司機暢談藍白合「絕不能關窗」

2024年總統大選「藍白合」會談陷入僵局，由於民眾黨堅持採行「全民調」決定，完全否決國民黨提出的「開放式民主初選」機制，國民黨發言人及高雄市前鎮、小港、旗津立委參選人李明璇，為此在昨(17)日深夜於臉書發文，認為為了勝選，「在野是一定要合作的」，「政黨的利益可以拋棄，但台灣的未來絕對不行」。

李明璇在17日深夜PO出一張自己搭乘高鐵經濟艙的照片，還表示在到南港搭乘高鐵前的Uber上，被司機秒認出身份，就這樣和司機沿路聊了許多對目前情勢的看法，累積了許多基層的聲音，司機在抵達高鐵站後，還特別下車為她打氣加油。

李明璇針對此次的「藍白合」，認為「在野是一定要合作的，目前才只是曙光乍現，任何一丁點風吹草動，都有可能造成蝴蝶效應」。

在藍白踏出談判第一步後，李明璇憂心，「真的很不願意看見出現任何破壞團結的可能因子」，因為「這次的在野合作，為的絕對不是單一政黨的存亡，更不是單一領袖的政治生命延續，是為了國家的未來，為了讓我們的孩子遠離戰爭，為了讓台灣老百姓脫離苦海」，所以她認為，此刻「任何機關算計都應該放下。

李明璇並援引電影蝙蝠俠《黑暗騎士》的台詞，認為若是在最艱難的時刻，又有人「關窗」，讓在野分裂，台灣可能沒有那麼多能任由他們揮霍的四年，「政黨的利益可以拋棄，但台灣的未來絕對不行」。

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