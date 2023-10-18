在野沒有分裂的本錢 李明璇遇Uber司機暢談藍白合「絕不能關窗」
2024年總統大選「藍白合」會談陷入僵局，由於民眾黨堅持採行「全民調」決定，完全否決國民黨提出的「開放式民主初選」機制，國民黨發言人及高雄市前鎮、小港、旗津立委參選人李明璇，為此在昨(17)日深夜於臉書發文，認為為了勝選，「在野是一定要合作的」，「政黨的利益可以拋棄，但台灣的未來絕對不行」。
李明璇在17日深夜PO出一張自己搭乘高鐵經濟艙的照片，還表示在到南港搭乘高鐵前的Uber上，被司機秒認出身份，就這樣和司機沿路聊了許多對目前情勢的看法，累積了許多基層的聲音，司機在抵達高鐵站後，還特別下車為她打氣加油。
李明璇針對此次的「藍白合」，認為「在野是一定要合作的，目前才只是曙光乍現，任何一丁點風吹草動，都有可能造成蝴蝶效應」。
在藍白踏出談判第一步後，李明璇憂心，「真的很不願意看見出現任何破壞團結的可能因子」，因為「這次的在野合作，為的絕對不是單一政黨的存亡，更不是單一領袖的政治生命延續，是為了國家的未來，為了讓我們的孩子遠離戰爭，為了讓台灣老百姓脫離苦海」，所以她認為，此刻「任何機關算計都應該放下。
李明璇並援引電影蝙蝠俠《黑暗騎士》的台詞，認為若是在最艱難的時刻，又有人「關窗」，讓在野分裂，台灣可能沒有那麼多能任由他們揮霍的四年，「政黨的利益可以拋棄，但台灣的未來絕對不行」。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言