台中立委選情 藍營爆分裂？傳徐瑄灃將挑戰楊瓊瓔

台中市立委選情有新變數，第三選區現任立委為國民黨籍楊瓊瓔，恐面臨泛藍現任議員徐瑄灃挑戰。地方傳出，徐瑄灃開始跑選舉行程，有無黨籍前議員相助，家人也在詢問選舉看板位置。徐瑄灃未明確回應，只說「地方鄉親支持，誠感惶恐」。楊瓊瓔陣營說，參選是民主常態，把自己做好，會繼續努力。

台中立委第三選區包含潭子、大雅、神岡、后里，楊瓊瓔曾任多屆立委， 2016年輸給前立委洪慈庸，不過2020年楊瓊瓔「復仇」成功；下屆立委選舉國民黨已提名楊瓊瓔，民進黨提名謝子涵。

台中市議員徐瑄灃未明確表態是否參選，但表示鄉親支持，誠惶誠恐。圖／取自臉書

徐瑄灃傳出將加入立委選戰，徐原本是國民黨籍，2018年藍營黨內初選以現任議員優先，徐瑄灃脫黨以無黨籍參選當選，去年底選戰仍以無黨籍連任成功。徐瑄灃有黃復興黨部「部分」支持，政治背景被視為泛藍，她在議會參與無黨聯盟運作，與黑派日新會次團接近，但派系色彩極淡。

地方傳出徐瑄灃本人已開始跑選舉行程，家人也在打聽選舉看板位置，另外地方樁腳也動起來，還有無黨籍前議員為綠營謝子涵助選，但也在暗助徐瑄灃，甚至在地方活動中宣布相關訊息。

徐瑄灃參選政壇解讀兩極，政壇認為，徐的個人特質與民進黨新人謝子涵接近，選民重疊性高，但是徐的政治光譜偏藍，對資深的選將楊瓊瓔有殺傷力。

徐瑄灃未明確表態是否參選，但她說「地方鄉親支持，瑄灃誠感惶恐」。楊瓊瓔幕僚表示，個人參選是民主常態，無法評論。楊瓊瓔一度輸給洪慈庸，但仍持續服務，在偏綠的潭子、大雅、后里，靠服務建立起口碑。

民進黨而言，「中三」屬於艱困選區，綠營徵召新系的謝子涵參選。綠營評估，若對上楊瓊瓔，主要是鞏固總統選票，但徐瑄灃若參選，恐讓選情添變數。

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