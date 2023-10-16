苗栗山線立委之爭 藍綠參選人文教政見隔空較勁

苗栗縣下屆第2選區（山線）立委選舉，與民進黨合作的無黨籍立委參選人曾玟學、國民黨籍邱鎮軍2人今天不約而同發表文教政策願景，藍綠隔空較勁意味濃厚。

曾玟學今天在頭份市競選總部舉行政見記者會，公布文教、交通、農業3項政策願景；針對文教面向，現今苗栗縣圖書館及頭份市立圖書館面臨老舊、空間不敷使用，未來因應南北雙核心發展，苗北應服務年輕人口，興建規模、設備更具前瞻性的總圖書館，並在中港溪建置兼具防洪防災、運動休閒、生態保育的河濱公園。

曾玟學表示，位於苗栗市的縣立圖書館也已老舊，應與文觀局、中山堂演藝廳整合規劃，打造結合展演閱讀的「圖書資訊暨展演中心」。

許多家長關注校園營養午餐，曾玟學主張參考國外法規，制定「食膳專法」，從食材、教育到費用都有完整規範，費用部分由中央、地方、家長各負擔1/3，有助支持使用在地優質食材，符合使用者付費精神，同時達到提升餐點品質、降低家長負擔的目標，且相較於過去僅著重「免費」，是更負責任、具永續性的做法。

在交通、農業部分，曾玟學指出，將持續爭取頭份交流道改善計畫、建置智慧交通系統，爭取台72線連結國道1號，並儘早完成台72線的新東大橋匝道；爭取在卓蘭鎮設置水果冷鏈中心，並在各鄉鎮設立區域型農產加工中心，穩定銷售價格同時提升附加價值，服務大湖、獅潭、泰安等鄉鎮甚至台中大山線地區，讓苗栗成為溫帶水果首都。

邱鎮軍則透過臉書（Facebook）粉絲專頁提出「教育三軸」，包括建立友善且完善教育環境、全方位提升數位教育、發展多元創新教學，為社會發展及國家競爭力奠定基石。

邱鎮軍表示，將推動中央統一補助國中小學免費營養午餐；修訂兒少四法，建立狼師惡師退場機制，反校園霸凌；爭取興建苗栗縣立圖書館總館；推動減輕大專校院弱勢青年學生校外租屋負擔；加強教育經費預算，逐年降低學生學雜費並推動學貸全面免息等。

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