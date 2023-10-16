快訊

侯友宜競辦喊話柯文哲陣營 盼3天內舉辦第2次藍白合會議

車沒鎖...車內驚見陌生女屍慘成「凶車」 死者家屬要賠車主32萬元

一周降雨熱區出爐 周五下半天起北台灣轉涼、雨區擴大

苗栗山線立委之爭 藍綠參選人文教政見隔空較勁

中央社／ 苗栗縣16日電
苗栗縣第二選區立委參選人、苗栗市長邱鎮軍今天在臉書，提出「教育三軸」文教政見。本報資料照片
苗栗縣第二選區立委參選人、苗栗市長邱鎮軍今天在臉書，提出「教育三軸」文教政見。本報資料照片

苗栗縣下屆第2選區（山線）立委選舉，與民進黨合作的無黨籍立委參選人曾玟學、國民黨籍邱鎮軍2人今天不約而同發表文教政策願景，藍綠隔空較勁意味濃厚。

曾玟學今天在頭份市競選總部舉行政見記者會，公布文教、交通、農業3項政策願景；針對文教面向，現今苗栗縣圖書館及頭份市立圖書館面臨老舊、空間不敷使用，未來因應南北雙核心發展，苗北應服務年輕人口，興建規模、設備更具前瞻性的總圖書館，並在中港溪建置兼具防洪防災、運動休閒、生態保育的河濱公園。

曾玟學表示，位於苗栗市的縣立圖書館也已老舊，應與文觀局、中山堂演藝廳整合規劃，打造結合展演閱讀的「圖書資訊暨展演中心」。

許多家長關注校園營養午餐，曾玟學主張參考國外法規，制定「食膳專法」，從食材、教育到費用都有完整規範，費用部分由中央、地方、家長各負擔1/3，有助支持使用在地優質食材，符合使用者付費精神，同時達到提升餐點品質、降低家長負擔的目標，且相較於過去僅著重「免費」，是更負責任、具永續性的做法。

在交通、農業部分，曾玟學指出，將持續爭取頭份交流道改善計畫、建置智慧交通系統，爭取台72線連結國道1號，並儘早完成台72線的新東大橋匝道；爭取在卓蘭鎮設置水果冷鏈中心，並在各鄉鎮設立區域型農產加工中心，穩定銷售價格同時提升附加價值，服務大湖、獅潭、泰安等鄉鎮甚至台中大山線地區，讓苗栗成為溫帶水果首都。

邱鎮軍則透過臉書（Facebook）粉絲專頁提出「教育三軸」，包括建立友善且完善教育環境、全方位提升數位教育、發展多元創新教學，為社會發展及國家競爭力奠定基石。

邱鎮軍表示，將推動中央統一補助國中小學免費營養午餐；修訂兒少四法，建立狼師惡師退場機制，反校園霸凌；爭取興建苗栗縣立圖書館總館；推動減輕大專校院弱勢青年學生校外租屋負擔；加強教育經費預算，逐年降低學生學雜費並推動學貸全面免息等。

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 邱鎮軍 曾玟學 營養午餐 圖書館

延伸閱讀

影／苗縣山線立委藍綠參選人隔空交鋒 營養午餐政見大PK

苗栗10月「這2天」舉辦徵才活動！台積電釋全台6千職缺

苗栗縣第二選區立委選舉升溫 藍綠文教政見隔空交鋒

明德水庫塑新形象「水漾明湖」 苗栗縣政府國慶活動暖身

相關新聞

苗栗山線立委之爭 藍綠參選人文教政見隔空較勁

苗栗縣下屆第2選區（山線）立委選舉，與民進黨合作的無黨籍立委參選人曾玟學、國民黨籍邱鎮軍2人今天不約而同發表文教政策願景...

高雄立委4選區 陳若翠化身外送員打巷戰、林岱樺公聽會為地主爭權益

下屆高雄市第4選區（仁武、鳥松、大寮、林園）立委選舉，上演「2個女人」的戰爭，現任民進黨立委林岱樺尋求七連霸，國民黨則由...

未接受列時力不分區立委 王薇君「我累了」宣布退黨

時代力量昨天黨慶中宣布8位不分區立委名單，未見時力新北市黨部主委王薇君，她今在臉書表示，「坦白說這些年來我累了，心累人累對政治也感到厭煩」加入時力的階段性任務已完成，將辭主委並退黨。 王薇君表示，日前時力黨主席王婉諭及秘書長李兆立曾當面徵詢她的意願，但她拒絕了，感謝王婉諭和李兆立的肯定與邀請，她個性有話就說有事就做，加入政黨對她來說是桎梏，無法真實做自己。

傳泛藍議員將挑戰楊瓊瓔？台中地方震驚 徐瑄灃10字回應了

台中市立委選情有變數？傳無籍議員徐瑄灃將加入立委戰局，挑戰國民黨現任立委楊瓊瓔。徐原是國民黨籍，如確定參選對楊是否不利？...

王世堅想P圖成BLACKPINK 同仁曝這下場 網：拳頭都硬了

2024選戰倒數，民進黨北市大同士林立委參選人王世堅拚年輕票，近期頻貼圖卡吸睛，王世堅應中正區萬華立委參選人吳沛憶邀請，...

未接受列時力不分區立委 王薇君「我累了」宣布退黨

時代力量昨天黨慶中宣布8位不分區立委名單，未見時力新北市黨部主委王薇君，她今在臉書表示，「坦白說這些年來我累了，心累人累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。