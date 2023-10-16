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影／苗縣山線立委藍綠參選人隔空交鋒 營養午餐政見大PK

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣無黨籍立委參選人曾玟學今天上午公布文教、交通、農業三項政策願景，其中有關營養午餐，他認為應透過中央立法提高餐費至60元，中央、地方政府及家長各負擔1/3，讓學生能吃得好、吃得營養。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣無黨籍立委參選人曾玟學今天上午公布文教、交通、農業三項政策願景，其中有關營養午餐，他認為應透過中央立法提高餐費至60元，中央、地方政府及家長各負擔1/3，讓學生能吃得好、吃得營養。記者吳傑沐／攝影

與民進黨合作的苗栗縣立委第二選區（山線）無黨籍立委參選人曾玟學上午公布文教、交通、農業三項政見願景，他主張透過中央立法提高營養午餐費至60元，中央、地方政府及家長各負擔1/3。國民黨參選人邱鎮軍今也提出「教育三軸」，建議由中央統一補助國中小學免費營養午餐，雙方隔空交鋒。

曾玟學日前公布醫療政見，主張竹苗區爭取醫學中心、部立苗栗醫院升級，深化醫學策略聯盟等主張，今天再提出文教、交通、農業面向願景，包含切合山線鄉親的需求，務實升級苗栗。

曾玟學指出，現今苗栗縣圖書館、頭份市立圖書館皆面臨老舊，空間不敷使用的狀況，未來因應南北雙核心的發展，苗北應服務年輕人口，興建規模和設備更具前瞻性的總圖書館，並在中港溪建置兼具防洪防災、運動休閒、生態保育的河濱公園。

有關校園營養午餐部分，曾玟學提出制定「食膳專法」的主張，目標放在提升用餐品質、減低家長負擔，參考國外法規，建議餐費提高到60元，中央、地方和家長各出資1/3，如此除了在財務上務實可行，更能夠支持使用在地優質食材，並符合使用者付費的精神；他強調，相較於僅著重「免費」，這才是更負責任和具永續性的做法。

交通需求方面，持續爭取國1頭份交流道改善、台72線連結國1的新東大橋匝道計畫，建置智慧交通系統。他並提出針評估延伸台72線，解決大湖地區聯外交通，應改善草莓季車流壅塞狀況，以及在兼顧石虎保育的同時，取消區間測速，讓苗140線快速化。

談及農業提升策略，曾玟學認為應升級公館的「苗栗區農改場」，應轉型為具有農作改良研發、植病防治、技能培訓、農業加工等能力的機構。曾玟學也認為應建立完善處理機制，解決農業廢棄物問題，並爭取在卓蘭設置水果冷鏈中心，設立區域型農產加工中心，穩定銷售價格也能提升附加價值。

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