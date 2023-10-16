他是誰？時力不分區立委提名陳泰源 房仲斜槓選秀節目、賣屋給隋棠聲名大噪

時力昨天公布不分區立委名單，其中集作家、房仲、主持人、選秀節目「超級偶像」的參賽者「多元角色」的陳泰源是最大亮點，今年2月影星隋棠爆發躁音擾鄰風波鬧得沸沸揚揚，陳泰源跳出來還原事件始末聲援隋棠，並在臉書發文表示「是的，房子，是我賣給隋棠的」而名噪一時。

陳泰源多才多藝，文筆很好，他在臉書發表的房產文章有不少鐵粉閱讀。年初 隋棠在大直豪宅區購屋置產，意外爆發噪音擾鄰紛爭，當時循法律途徑解決，雙方各有各的說法。陳泰源在今年2月10日於臉書發文表示「是的，房子，是我賣給隋棠的」，列舉7點說明還原當初隋棠豪宅的交易過程，並解答了一些紛爭中的疑點。文章條理清晰分明，吸引高點閱率跟分享。

時力提名陳泰源為不分區立委。圖擷自陳泰源-專任約房仲的斜槓人生

陳泰源列出7點，包括「隋棠私底下破口大罵管理員？」、「房子歷史」、「樓上住戶的人口結構」、「風吹樹葉、玩溜滑梯，吵到樓下？」、「房價便宜」、「為何樓下的前屋主，從未反映樓上有噪音問題？」、「樓下A母女，為何後期才開始抱怨？」、「賣給隋棠時，房仲有告知樓下的狀況」。

陳泰源說，隋棠是否有罵管理員，需管理員親自說明，但就他帶隋棠看房、帶設計師討論裝修，簽約交屋共5次並面，隋棠都很有禮貌，不時點頭微笑，甚至當時該戶還有租客，對方希望能和隋棠拍照時，隋棠也親切應允。

陳泰源說，「溜滑梯」是前屋主施做，且溜滑梯是設置在樓中樓，理應不會吵到樓下住戶，如果樓下住戶真的受影響，可能表示真的比較敏感的。而「櫻花樹」是前前屋主種植的，前屋主接手照料，「所以我相信，隋棠小姐一定是很無奈、很心痛才把樹給砍了。」

而對於隋棠入手該戶時價格相對低，房仲也解釋是並非前屋主知悉樓下住戶狀況所以願降價出售，而是當時房市情況所致，而曾反應樓下住戶敏感的其實是租客，當時對方告知他樓下住戶情況，還交代他提醒買家務必裝隔音設備，後來該戶就由隋棠購入。

房仲陳泰源表示，「隋棠到底是不是惡鄰居？任何人都不該妄下定論，包括他，但是，有些客觀的事實，他認為有必要讓大眾知道與釋疑」。

陳坦言發這篇文章需莫大勇氣，「若因為這次的聲明，日後被捲入其訴訟糾紛，我也會秉持公正、中立、不偏袒任何一方的態度，照實地講。」

如今，時力提名為不分區立委，有機會進入政壇，實為名符其實的斜槓青年。

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