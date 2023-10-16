時力不分區 沒黃國昌

時代力量昨天公布不分區立委提名名單，前立委黃國昌不在名單內。外傳黃國昌名列民眾黨不分區，時代力量黨主席王婉諭表示，這件事情必須經過務實地求證，黃國昌本人應該會對外說明，然而他早在二○二○年後就淡出黨務，「我覺得這部分，就是尊重他個人。」

民眾黨主席柯文哲昨則說，民眾黨公布那天，大家就會知道了，這種東西都是動態，何必要在公布前臆測，還反問記者「有押賭盤嗎」。

時代力量昨舉辦八周年黨慶暨感恩募款餐會，公布二○二四年不分區立委提名名單，包括台中市前副市長林依瑩、桃園航空城反迫遷聯盟發言人王寶萱、苗栗縣前議員宋國鼎、婦產科醫師江盛、房市作家陳泰源、全國外送產業工會理事長陳昱安、時代力量發言人余佳蒨，以及高雄市行人路權促進會理事鄭侑青等八人。王婉諭表示，時代力量的目標是保住五席、力拚八席。

另外，台灣基進昨天也公布首波不分區立委提名名單，包括中央大學法文系助理教授史惟筑、稼馨律師事務所主持律師黃馨瑩，以及台灣基進發言人楊佩樺等三人。

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