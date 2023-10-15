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開工典禮忙做球 閣揆被批不中立

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
行政院長陳建仁（中）昨與高雄市長陳其邁等人，出席高雄軟體園區科技大樓開工典禮。記者王勇超／攝影
行政院長陳建仁（中）昨與高雄市長陳其邁等人，出席高雄軟體園區科技大樓開工典禮。記者王勇超／攝影

行政院長陳建仁出席高雄軟體園區活動，以「三劍客」稱讚市長陳其邁及同黨立委賴瑞隆、許智傑，要大家繼續支持賴、許在國會繼續努力。藍營立委參選人批陳建仁行政不中立，刻意做球給自己政黨的政治人物。

高軟第二園區昨辦智科路啟用暨智慧科技大樓開工典禮，行政院長陳建仁說，「亞灣2.0智慧科技創新園區」預計7年投入170億元。其中「新園區開發」是重要工項，經濟部已投入26億元，推動高軟二期「亞灣智慧科技大樓」自建計畫，打造多元功能商辦大樓，取得智慧建築及綠建築雙標章。

陳建仁說，陳其邁很會爭取預算，預算也需要國會議員在立法院幫忙催促，陳與立委許智傑、賴瑞隆是三劍客，對今天的工程有很大的貢獻，要給他們掌聲，請大家繼續支持賴、許在國會努力。

語畢陳其邁等3人起身致意，感謝行政院支持亞灣2.0、國道7號、台積電設廠等重大建設與投資案，高雄因此變得更好。

立委參選人李明璇說，民進黨在國會過半，哪個想要過的法案，不是像秋風掃落葉般強行通過，需要在立法院爭取，再做球給自己政黨的政治人物，趁機誇獎一下嗎？

高市議員兼鳳山立委參選人鍾易仲對綠營在公開場合為自家立委拉抬聲勢的舉動也不意外，他建議院長講話要有憑有據，應釐清哪些民代是認真推動或只是割稻尾，用選票淘汰後者。

2024選舉 2024立委選舉 陳建仁 陳其邁 2024高屏離島立委

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