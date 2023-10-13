影／投書專欄引用鹿鼎記筆誤「陳定南」 蔡壁如說話了
民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如日前投書媒體，批評民進黨利用所謂「國家大義」打擊反對派，引述金庸小說「鹿鼎記」中虛構人物、天地會總舵主「陳近南」話語。但蔡將陳近南寫成前法務部長陳定南，引發議論。蔡壁如今說明，這純粹是一個很小的筆誤，可見陳定南在自己心目中的重要。
蔡壁如指出，國造潛艦事件疑雲不斷，政府一直說不明白，他才引用「鹿鼎記」的一段話，這純粹是一個很小的筆誤，請大家不用多做揣測，可見陳定南在自己心目中的重要。
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