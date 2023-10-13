「最強里長」參選立委廟口傳賺錢耳語 陳永和駁斥抹黑
人稱「最強里長」台南龍崎區牛埔里前里長陳永和參選下屆立委，讓原本地方看好「躺著連任」的民進黨立委王定宇倍感壓力。不料陳永和宣布明天辦首場造勢，今天就有他「靠選舉賺錢」等耳語在選區流傳。
陳永和上午不滿說，有人在社區廟口人群聚集地散播謠言抹黑他，但他沒募款，上次參選市長「沒領到選票補助金，連保證金都被沒收了，何來靠選舉賺錢？」還有人說他幫郭台銘選舉，陳永和說，我根本不認識郭台銘，哪來的什麼合作。
陳永和以無黨籍參選台南市第六選區立委，挑戰現任民進黨立委王定宇，加上國民黨不分區立委陳以信形成三腳督局面。陳永和日前宣布明天14日舉辦首場造勢大遊行，徒步16公里從龍崎虎形山公園走到東區東寧公園。不料活動前夕社區廟口市集有人散播「陳永和選舉賺錢」。
陳永和表示自己「不可能靠選舉來賺錢」、參選都是為了實現理想與抱，從沒募款，參選市長雖然拿到近12萬張選票，但票也沒有多到可以領到選票補助金，甚至連保證金200萬都被沒收，哪來靠選舉賺錢？」
他說，自己所有的一切都是辛苦工作所得來，不偷不搶不騙，他也不想去攻擊對手們的公私事；但是無中生有抹黑別人就是不應該。
陳永和表示，明天早上從虎形山公園出發，沿路走到東區東寧公園，總長16公里預計要將近4個半小時，也預告11月4日成立競選總部。
陳永和因抗爭龍崎事業廢棄物掩埋場不見政府理會，2018年從里長跳級選市長，拿下近12萬票，鳴驚人，贏得「最強里長」封號。
他質疑政府廢止龍崎掩埋場過程不是「玩真的」，甚有人「護航」業者，早在兩年半年前就宣布投入明年台南第六選區立委選舉，強調堅持到底，面對政黨夾擊不會退縮，絕對是「玩真的」。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言