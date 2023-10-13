花蓮立委選情／張美慧提政見3亮點 傅崐萁出十全大補湯

民進黨花蓮立委參選人張美慧昨天召開政見發表會，提出3大亮點、6大面向政見、舉辦9場說明會，爭取65歲長者免費裝假牙、免健保費、積極推動花東快速道路；國民黨花蓮縣黨部則是規畫召開80場固本會報，立委傅崐萁將提出「十全大補湯」政見，宣傳任內政績。

張美慧表示，參選立委不開空頭支票，經過徵詢專家學者與傾聽地方民意所推出的政見，其中3大亮點包括65歲以上長者免費裝假牙、65歲以上長者比照離島免繳健保費、推動花東快，這都是鄉親期盼、有感的需求，若能進入國會會積極爭取。

張美慧說，她服務深耕，擔任兩屆縣議員，過去丈夫田智宣在花蓮有30年為民服務經驗，還有政治前輩前立委蕭美琴，都是一步一腳印深耕基層，她會循著腳步務實用心爭取認同，她對花蓮大小事務都很了解，若擔任立委可無縫接軌，擴大服務。

針對蕭美琴是否會擔任賴清德的副手？張美慧說，很多鄉親有期待，希望有好的結果，不過目前未被告知消息。

國民黨立委傅崐萁將提出「十全大補湯」重大建設政見，並召開約80場固本會報。本報資料照

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，最近會召開約80場鄉鎮村里的固本會報，加強宣傳立委傅崐萁的問政績效，他質疑張美慧提出的政見，為什麼民進黨執政8年了都有沒做，「張美慧是否在打臉蔡英文政府？」而民進黨執政8年，充斥貪汙腐敗及執政無能，這些都是事實。

張逸華說，傅崐萁將會提出「十全大補湯」重大建設，陸續端出政見牛肉，按照選戰節奏，預計今天召開固本會報會前會。

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