柯美蘭無黨籍參選 竹市立委選戰四腳督

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭昨宣布，以無黨籍投入新竹市立委選舉，掀起地方政壇熱議。竹市立委選戰「四腳督」，對手國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔、時代力量邱顯智都回應「尊重」。地方觀察，柯美蘭選擇以無黨籍參選，可收攏藍白票源，對現任藍委鄭正鈐威脅最大。

柯美蘭是新竹台大醫院眼科部主治醫師，為了參選立委已向院方請假，近月積極跑場曝光，她先前曾表態爭取民眾黨提名，遲未獲黨中央回應。柯美蘭昨在臉書發文表示近日北上與哥哥柯文哲商談，說明自己堅持參選，並否認想爭取徵召，「沒有人會為了哥哥出來參選，而是為自己心中理念」，透露柯文哲聽了大吃一驚。

據了解，柯美蘭有意參選不被柯文哲幕僚看好，也憂總統大選因兄妹參選失焦，對提名一事保留。但柯美蘭參選意志堅定，早做好以無黨籍參選打算，地方觀察柯不掛民眾黨黨籍，背後盤算恐意在切割市長高虹安爭議，也能爭取藍白營人士支持。

針對柯美蘭宣布以無黨籍參選，分別代表藍綠黃陣營的鄭正鈐、林志潔、邱顯智都表達尊重，各自都會盡最大努力爭取選民認同。邱顯智還話鋒一轉說，柯美蘭像刻意切割新竹民眾黨，應說明對高虹安涉貪看法。林志潔也說，坊間傳聞柯美蘭是在切割高虹安案件或不要家天下等，但自己不便揣測。

對此，柯美蘭受訪說，相信高虹安會自證清白，希望司法公平，人民期待國家有公正的司法。另也坦言沒有徵召就沒黨的資源，但仍會全力以赴，要做為民謀福的立委。

民眾黨新竹市黨部代理主委李國璋說，柯美蘭醫師是優質人選，尊重並祝福其決定，但地方黨公職不會公開輔選柯美蘭。

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