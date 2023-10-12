蔡壁如穿競選服裝入校！綠營批「為藍白合不計代價」 中市府回應了

民眾黨立委參選人蔡壁如上月穿競選服裝參加校園活動中心動土典禮，並與台中市長盧秀燕同框，市議員施志昌痛批市府無視行政中立，市府法制局長李善植表示，尚未公告為候選人。

台中市議會今天召開定期會，民進黨台中市議員施志昌質詢指出，蔡壁如在9月25日穿著印有「立委參選人」服裝，出席大甲順天國中活動中心動土典禮，更與盧秀燕同框，他詢問，市府是否違反行政中立。

教育局長蔣偉民表示，目前還不是競選期間，法制局長李善植則指出，蔡壁如目前還不是公告的候選人；施志昌質疑，國民黨為了藍白合不計一切代價，市府竟可無視行政中立。

民進黨籍市議員李天生也質詢，尚未登記候選人不在此限，就能不受行政中立法限制嗎；李善植則說，立法委員11月7日公告，蔡壁如目前身分為一般民眾，她進入校園不能說政府機關支持特定選舉活動，有違反行政中立法的疑義。

民進黨籍議員王立任詢問，社區餐會多使用公部門經費，這樣的場合能否穿著競選服裝，民政局長吳世瑋表示，去年公告後，有候選人穿著競選背心進入會場，公所人員會勸導脫掉競選背心，11月7日前都沒有問題。

國民黨籍大學副教授劉燈鐘也有意參選台中立委第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），他接受中央社記者電訪表示，他在競選事務上謹守分際，不會進入校園干擾教學；雖未公告候選人，但蔡壁如已成立競選總部也宣示要參選，民眾都知道「她就是參選人」，出席很多場合還去靠近行政單位，讓人覺得「很奇怪」。

蔡壁如團隊回應，認同台中市政府的說法，也尊重法制局長的看法，非經公告的參選人，無行政中立問題。

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