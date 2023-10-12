台中立委選戰／謝志忠控施壓撤看板 江啟臣陣營否認
台中市立委第八選區民進黨參選人謝志忠昨天指控國民黨現任對手江啟臣，涉指使地方人士施壓看板業者及地主，將他寫有「擋潛艦、阻國防的江啟臣」的看板下架，他已到地檢署按鈴提出妨害競選告訴；江啟臣服務處發言人王昱翔表示，江啟臣從未施壓任何人撤下看板，目前豐原區其他地點仍有相同看板，就可證明。
豐田里里長劉瑞銓為江啟臣澄清說，8日上午他接到江啟臣電話，詢問他是否知道里內掛的新看板，「是」他見到看板內容後，自作主張打給業者，希望豐田里內選舉和諧，「不要這麼辣」，盼業者更換帆布內容。
現任市議員謝志忠本月7日在豐原區豐原大道與豐南街口掛出「保障國家安全及國軍人員生命，主張下架擋潛艦、阻國防的江啟臣」看板，引發討論。
謝志忠昨舉行記者會指出，因江啟臣致電地方人士及業者關切，要求下架看板，他不想為難鄉親，才在隔天主動撤下看板。他說這處看板由服務處承租，設計費約1至2萬，豐原共懸掛4面。
江啟臣服務處發言人王昱翔表示，江委員從未施壓任何人撤下看板，目前豐原地區仍有其他地方有相同看板就可以證明，江委員支持言論自由，也尊重議員的訴訟權，但不要為了選舉就不停的造謠抹黑，自損格調，傷害人民對政治的信任。
王昱翔說，行政院長陳建仁說「立委審查預算是法定職責」；國防部長邱國正也說「江啟臣委員絕對沒有阻礙國防發展」，難道謝議員認為陳建仁與邱國正在國會殿堂公開說謊。
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