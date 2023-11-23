不分區立委是大黨專屬戰區？ 小黨想突圍得過3關

2024年總統大選即將來到，也是改為「單一選區兩票制」選制的第5屆選舉，除了要選出中華民國第16任總統及區域立委，選民手中還有一張「政黨票」，不僅攸關各黨不分區立委席次，對於小黨是否能被當成「政黨」看待更為重要。《聯合新聞網》整理出在藍綠兩大黨的夾擊中，小黨爭搶不分區困難點有哪些？

不分區立委如何選出？

2008年首次實施「單一選區兩票制」選制，國會席次從225席減半成113席，包含73席為區域立委、6席原住民立委、34席不分區立委，前兩者由選區高票者當選，不分區立委則是由政黨提名後，依「政黨票」得票比例分配席次。

2020年第10屆不分區立委各黨名額：民進黨13席、國民黨13席、民眾黨5席、時代力量3席。

小黨要搶進國會，除了爭取區域立委名額外，不分區立委也是選戰重點之一。圖／聯合新聞網

小黨爭取不分區立委有哪些門檻？

區域立委為在「單一選區」選制下由「最高票者」得之，在藍綠兩大黨夾擊下，小黨想在選區以最高票拿下席次，難度並不低，所以積極爭取「政黨票」，以獲得34席的不分區立委名額的分配機會，就變得相當重要。

「選罷法」對於不分區立委的政黨取得席次設有門檻，如下：

•各政黨必須取得「超過5%」的政黨票，即可獲得分配2席不分區立法委員席次，進入國會。

•政黨要推出不分區立委名單，須要另外推出至少10名區域立委候選人，每一位名額保證金20萬元。保證金退還原則，區域立委得票率須超過10%、不分區立委須當選。

•政黨票得票率達到2%，未來3次選舉可直接提名不分區立委名單。

政黨票為何成小黨關鍵作戰目標？

政黨票除了是不分區立委席次分配依據，也是政黨支持度指標呈現，得票率的多寡，也影響到相關補助與提名資格，對於欠缺資源的小黨來說，補助款有助於維持生存，必列選舉關鍵作戰目標。

•得票率達到1%，個人與營利事業對該政黨的政治獻金可列舉所得稅扣除。

•得票率達到2%，未來3次選舉可直接提名不分區立委名單。

•得票率達到3%，該政黨可獲得每年每票50元的政黨補助金，直至該屆立委任期屆滿（4年）。

2020年第10屆立委選舉政黨票，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等6個政黨，皆超過3%補助門檻。

不分區立委席次怎麼算？

不分區席次共34人，依政黨名單投票選舉之，由獲得百5%以上政黨票的政黨依得票率選出，且當選名單中，婦女不得低於二分之一。

計算方式以「應選名額（34席）」乘以「政黨得票比率」，所得的「整數部分」，即為各政黨分配之當選名額；按政黨名單順位依次當選。

依前開規定分配當選名額後，如有剩餘名額，應按各政黨分配當選名額後之剩餘數大小，依序分配剩餘名額。剩餘數相同時，以抽籤決定之。政黨登記之候選人名單人數少於應分配之當選名額時，視同缺額。

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