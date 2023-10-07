宜蘭選戰掀國家認同戰 綠促國民黨改名 藍要總統先說明

國慶大典上「有沒有中華民國」掀宜蘭立委選舉論戰。民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇建議「中國國民黨」應改名，以免國人誤認是外國政黨；國民黨立委參選人黃琤婷反擊，蔡英文總統任陸委會主委期間，曾稱自己是中國人，是不是要先請總統說明？

今年中央政府國慶大典將國慶日英文稱為「Taiwan National Day」，引起軒然大波，前總統馬英九表示，作法違憲，拒絕出席。

陳俊宇昨與宜蘭前代理縣長陳金德等人開記者會表示，其實中國國民黨才是用中華民國的概念偷渡中國，立院應該要增訂政黨法第8條第一項第五款，「政黨名稱或簡稱不得慣有外國國名或使人誤認為外國政黨」，國民黨也應該改名。

陳俊宇競選總部發言人薛呈懿補充，黃琤婷可能認為只要握手跑攤就可以競選，其實從過去投票模式中可以發現，宜蘭人相當看重總統參選人對國家議題的態度與立場，請黃回應，是否認同政黨正名？中國國民黨要不要改名？

黃琤婷反擊，既然那麼看中國家認同，那麼民進黨總統參選人賴清德，選的是哪一國總統？蔡英文又是哪一國總統？民進黨政府連國慶日都敢偷渡「Taiwan National Day」，為何不敢公然稱「台灣國」？將中華民國置於何地？

黃琤婷表示，國民黨要不要改名是家務事，不用民進黨指手畫腳。蔡英文總統2000年到2004年擔任陸委會主委期間，曾說自己讀中國書長大、是中國人；宜蘭既然有這麼多關心國家認同的人，是不是要先請蔡英文總統說明？ 國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷表示，民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇這麼關心國家認同，是不是要請曾自稱「是中國人」的蔡英文總統說明？圖／黃琤婷競辦提供

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