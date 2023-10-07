魏耀乾參選立委 批綠鴨霸

台南市立委第1選區選情又添變數，出身綠營前立委魏耀乾，淡出政壇多年，昨天宣布將以無黨籍身分參選立委，原因是對民進黨8年執政「看不下去」，魏痛批民進黨變質成「鴨霸黨」，要以「黨外」精神拚搏，替基層及弱勢發聲，前台南縣長蘇煥智站台相挺，呼籲別再讓溪北邊緣化。

73歲魏耀乾出身台南佳里，曾代表民進黨參選，當選第一屆增額立委及第二屆立委，又到馬祖（連江縣）參選立委，2000年退黨參選台南縣長失利，2006年參與倒扁運動，後淡出政壇，近年在七股開設牙醫診所，關注環保議題，擔任劉厝大排自救會會長。

魏耀乾痛批，民進黨政府執政多年變質，絕對權力絕對腐敗，壟斷輿論、壓制異己、炒作股市、掏空國庫等，背離人民託付，不再站在弱勢，發展綠能光電破壞養殖與生態等，台南立委席次都是民進黨獨占，現在墮落到這種地步，讓他有罪惡感、責任感，希望搶救近乎「天怒人怨」民進黨。

蘇煥智相挺，自嘲近年「北漂」，魏耀乾還是留在台南繼續奮鬥，蘇煥智說，民進黨政府執政這幾年民主自由、人權表現「令人側目」，農田水利會收歸國有就是一例，台南縣市合併後溪北邊緣化越趨嚴重，希望魏耀乾站出來參選改變情形。

第一選區包括後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲等區，魏耀乾雖是無黨籍，但深綠色彩明顯，宣布參選被視為「小綠分裂」，地方人士認為，魏早已不是黨員，影響有限，他將挑戰民進黨立委賴惠員，國民黨由新人周宏昌披掛上陣。

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