快訊

主張內閣制 柯文哲：別再讓「民選皇帝制」繼續下去

台灣西部海岸線、沙洲面臨消失危機 搶救喊30年找無解方

賴品妤、李彥秀上榜！2024「六都人氣政二代立委參選人」還有誰？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

哪些立委參選人是政二代？

台灣不分藍綠，2024年皆有推出「政二代」立委參選人，但「政二代」的身分，是加分還是減分？中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，政二代能藉由父執輩光環、知名度，短期拉抬本身聲量，但有些選民可能會認為政二代上位是父執輩的庇蔭，實力、專業不夠強。他建議，政二代要凸顯自身專業性跟問政能力，才能跳脫傳統刻板印象，形塑個人品牌才能在政壇長久生存。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十個人氣政二代立委參選人，你家選區的立委參選人有上榜嗎？

image source：網友提供

政二代

No.10 陳亭妃（台南市第三選區）

民進黨立委陳亭妃2024將對決國民黨對手姚正玉，力拚五連霸。其父陳佳照曾任議員，陳亭妃在從小耳濡目染下對政治充滿熱忱，從政經歷早，擔任議員、立委時間皆超過10年，選戰經驗豐富。她曾受訪表示，「我從小幫父親在助選的時候，就已經對政治有濃厚的興趣，我小時後不喜歡看卡通，我喜歡看爸爸的質詢帶。」

陳亭妃近三個月聲量最高點出現在談論服貿話題，中國研擬中止ECFA，國台辦發言人表示，民進黨限制大量中國產品輸入，違反WTO及ECFA精神，陳亭妃8月受訪指出，「中國一定會利用台灣的選舉，做一些經濟的小動作。」她認為，中國說要調查根本就是幌子，台灣一定要自立自強。對此，有網友表示，「台灣企業還是要靠自己」、「ECFA停了說明中國對和平统一徹底不抱希望」。

image source:FB／陳亭妃

No.9 許智傑（高雄市第七選區）

民進黨立委許智傑2024將對決國民黨對手、議員鍾易仲，力拚四連霸。他曾受訪表示， 「走上從政之路是代父出征，為了圓父親的夢。」他回憶，當年父親競選連任市民代表，僅以36票之差落選。為了父親未完成的志業，他決定參選，並一路從市民代表、高雄市議員、鳳山市長，當到立委。 

許智傑近三個月聲量最高點出現在7月，當時夜店殺警案主嫌易寶宏遭爆入獄服刑3年半，就獲准轉外役監，引發網友熱議。網路流傳當初放寬外役監公文，4位提案人皆為民進黨立委，其中包含許智傑，而14位連署人也全是綠委。對此，PTT有網友表示，「外役監國家隊，黨的政績+1」、「自己選的啊，這都是民意」。另一個聲量高點出現在9月，民眾發文指出買到綠黑色雞蛋，警方迅速逮人令藍營質疑違法查水表。對此，許智傑表示，民眾每天要吃到安全安心的蛋，才是最重要的，「這不是綠色恐怖」，許智傑解釋，警方大動作逮人是希望盡快釐清真相。

image source:FB／許智傑

No.8 李眉蓁（高雄市第三選區）

李眉蓁出生於高雄左營的眷村，父親李榮宗2002年獲得親民黨提名當選高雄市議員，地方實力堅強。李眉蓁自2010年起擔任高雄市議員迄今，每一屆都會在議會質詢眷村改建、文化傳承、區域活化的議題，推動眷村開發、活化不遺餘力。2024年李眉蓁對上民進黨議員李柏毅以及台灣麻將最大黨主席郭璽，三人將角逐高雄左楠區立委席次。

李眉蓁近三個月聲量高點都跟雞蛋爭議有關，其中聲量最高點出現在9月，農業部頻遭藍營質疑圖利進口蛋商「超思」，農業部長陳吉仲揚言控告台北市議員徐巧芯。對此，李眉蓁說，民進黨心虛、閃躲，只能以「不排除提告」，躲避外界質疑。她認為，「一顆蛋顯示了民進黨的無能與可惡」，應該讓這樣的政黨下台。有網友表示，「李眉蓁加油」、「提告才有真相」。

image source:FB／李眉蓁

No.7 蘇巧慧（新北市第五選區）

民進黨立委蘇巧慧的父親是前行政院長蘇貞昌，耳濡目染下擁有豐富的公共參與及選戰經驗。蘇巧慧自2016年投入新北市第五選區（樹林區、鶯歌區及新莊區）立委選舉以來，已連任兩屆立委。她在2024年立委選舉迎戰國民黨對手、議員洪佳君，兩個女人的戰爭即將開打。

蘇巧慧近三個月聲量最高點出現在7月，立委參選人、新黨台北市議員侯漢廷不滿綠營在服貿議題造謠，指服貿將「開放陸人來台搶工作」，於是在告發副總統賴清德、立委蘇巧慧、賴品妤等人。有網友表示，「多半不起訴簽結」、「完全不懂為何要做這種政治操作」。另一個聲量高點則是出現在10月，賴清德與蘇巧慧到新北市鶯歌老街造勢，兩人以台灣設計展即將在鶯歌區展開名義，透過高壓水槍清潔老街地磚，做伙洗地板，也引起不少網友討論，「要選舉才要洗，平常怎麼洗呢」、「作秀沒創意」。

image source:FB／蘇巧慧

No.6 陳美雅（高雄市第六選區）

國民黨議員陳美雅因曾任高雄市議員的父親陳明吉影響而從政，自2006年開始擔任議員，連任四屆。她4年前就曾參選高雄第6選區立委，輸給民進黨立委趙天麟，如今捲土重來再戰趙天麟。這次有深綠色彩濃厚的喜樂島聯盟主席郭倍宏參選，形成三腳督，有望分散綠營選票，助她漁翁得利。

陳美雅近三個月聲量最高點出現在9月，網友關注雞蛋話題，當時陳美雅接獲爆料，有位高雄的民眾買到壞掉的雞蛋，一敲開不僅發出惡臭，裡頭的蛋黃更是一團黑，質疑是不是買到進口的過期蛋。對此，有網友表示，「完蛋了」、「會不會又被黨認證是假消息」；也有人認為，「相信黨」、「看起來只是買到特製皮蛋」。

image source:FB／陳美雅

No.5 廖先翔（新北市第十二選區）

國民黨議員廖先翔的父親廖正良做過新北市三屆議員，廖先翔於2018年接棒連任至今，2024年向上挑戰同選區新北第十二選區的民進黨現任立委賴品妤，力拚翻轉藍綠席次。

廖先翔近三個月聲量最高點出現在8月，對於賴品妤父親賴勁麟導致的綠能爭議，一開始廖先翔僅回應，對於賴的家內事，社會自有公評，他不便評論。讓不少網友認為，「這議題應該繼續打下去才對」、「2024全民自有判斷」；也有人說，「重點是反核或是綠能」。後來廖先翔加強力度反攻，例如8月16日針對行政院副院長鄭文燦視察基隆捷運路線規畫，由內政部長林右昌及賴品妤陪同參與，廖先翔抨擊，該行程是在幫賴品妤抬轎，民進黨把應該科學化討論的核能議題轉換為政治鬥爭的工具，再生能源相關法令都被民進黨掌握，讓人不免懷疑有利益輸送的問題。

image source:FB／廖先翔

No.4 顏寬恒（台中市第二選區）

國民黨前立委顏寬恒2024捲土重來，力拚奪回補選失利的台中第二選區立委席次，再次對決民進黨對手林靜儀。其父顏清標，曾任該區兩屆立委，目前擔任大甲鎮瀾宮基金會董事長，以及無黨團結聯盟榮譽主席，顏家在台中政壇具有一定的地位。

顏寬恒近三個月聲量高點皆跟豪宅違建有關，顏家沙鹿區莊園豪宅接連爆出爭議，因此當有政治人物也有違建爭議時，顏寬恒就會被拿出來比較討論。其中聲量最高點出現在9月，民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家遭爆頂加鐵皮違建，柯媽媽9月請人自行拆除，網友回顧顏寬恒因選戰檢驗，自行拆除爭議違建，狠酸民進黨總統參選人賴清德老家違建至今未拆。對此，有網友表示，「寬恆兄加油」、「顏是前立委，而賴清德卻是目前台灣政壇一人之下，萬人之上，顏拆掉也是情非得已無可奈何」。

image source:FB／顏寬恒

No.3 洪孟楷（新北市第一選區）

國民黨立委洪孟楷母親為前立委郭素春，她曾任三屆立委，從政生涯大部分時間都是擔任北海岸地區民代。目前郭素春已經退居幕後，2020年洪孟楷競選立委時，郭素春曾現身幫忙沙盤推演，傳授選戰經驗，而洪孟楷也順利勝選。

洪孟楷近三個月聲量最高點出現在9月，網友關注他與新北市第一選區的對手、民進黨前議員何博文之間的攻防，當時國民黨指控，何博文的淡江大學碩論涉抄襲，經比對其論文相似度達到58%。對此，何博文回應，論文相似度並未逾越淡江獲得碩士學位的標準，願配合淡江審查，他也呼籲該區現任立委洪孟楷公布論文電子檔供外界查閱。對此，有網友表示，「不能再吵論文，請他拿政績是有必要的」；但也有人認為，「不要自己有錯就說別人在救選情」。

image source:FB／洪孟楷

No.2 李彥秀（台北市第四選區）

國民黨議員李彥秀出生於政治世家，當初因為父親李金璋一句話，從美國回到台灣，踏上了政治之路。她原本想說當完一屆議員就好，如今卻已在政治圈20幾個年頭。李金璋曾任台北市議員，因罹癌交棒給女兒。李彥秀表示，當初父親說，好好的做一屆，他的身體就會好了，沒想到李彥秀當上議員的第四年父親就過世了。

李彥秀近三個月聲量最高點出現在8月，網友關注港湖區選情，李彥秀對上民進黨現任立委高嘉瑜、基進黨吳欣岱，當時台北市立委第四選區TVBS民調指出，李彥秀以支持度44%領先，民進黨參選人高嘉瑜以27%居次，台灣基進黨參選人吳欣岱則獲13%墊底，引起網友熱議，「雙面刀鬼落選不意外」、「KMT：謝謝基進黨」。

image source:FB／李彥秀

No.1 賴品妤（新北市第十二選區）

民進黨立委賴品妤受公民監督國會聯盟肯定，於第七會期內政委員會的積分第一名，公民評鑑也獲得各位鄉親朋友最高分的評比，出席率與質詢率皆為100%。她於臉書發文列出政績，表示自己與立法院同事們一同促成《入出國及移民法》、《海洋產業發展條例》、《人口販運防制法》、《公職人員選舉罷免法》、《礦業法》等三讀通過。

但賴品妤列出的政績未受網友關注，反而是爭議新聞成為聲量高點，她近三個月聲量最高點出現在8月，蔡政府為實踐「非核家園」大推綠電，但賴品妤父親、民進黨前立委賴勁麟擔任雲豹能源董座，取得政府多項標案，政治獻金更獨厚綠營人士，引起在野陣營砲轟。賴品妤現身護爸，認為綠電爭議是「冷飯熱炒」，駁斥外界質疑，甚至在被追問過程中摔倒。不少網友表示，「假摔」、「有人推她」。對於外界紛擾，賴勁麟辭去雲豹能源董事長以及所有子公司職務。

image source:FB／賴品妤

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月06日至2023年10月03日，共3個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2024立委政二代參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

2024選舉 2024立委選舉 李彥秀 賴品妤

延伸閱讀

2024政二代立委參選人網路聲量 賴品妤居冠、顏寬恒第4

汐止長江街護欄髒污影響安全 賴品妤要求改善

銷毀5100萬顆蛋花2億？李彥秀曝「這數字」：絕對是嚴重低估

民調翻盤？朱立倫嗆綠能小公主沒貢獻、賴品妤批朱汐止罪人

相關新聞

泛綠分裂 高嘉瑜籲整合民調 吳欣岱喊政見誰代表本土派

泛綠在台北市港湖區陷入分裂局面，台灣基進立委參選人吳欣岱今天到東湖的市場掃街，媒體人鍾年晃幫忙輔選拜票。吳強調「這一區綠...

朱立倫再批鄭文燦：食安、災防負責人只顧選舉不負責任

國民黨主席朱立倫今(8)與立委參選人曹桓榮前往岡山後協代天府上香祈福與參與地方座談會，朱立倫致詞時重砲轟民進黨在救災、食...

綠執政鬼故事？ 游淑慧點快篩、蛋、潛艦國造怎爭議雷同

潛艦國造近日遭爆陰陽合約、竊資洩密等爭議多，再度被質疑，得標廠商GL才成立短短48天就拿到標案，國民黨大同士林立委參選人...

到新竹湖口為徐欣瑩輔選 朱立倫：藍白是志同道合

國民黨主席朱立倫今天到新竹縣為國民黨新竹縣第1選區立委參選人徐欣瑩站台，談到國民黨與民眾黨之間不是聯合，藍白是志同道合，...

小廟染政治味！賴清德才喊送蕭美琴進總統府 傅崐萁今偕縣長妻參拜

花蓮縣新城鄉協安宮這兩天成為焦點，民進黨籍副總統賴清德昨天參拜，大喊「送蕭美琴進總統府、送張美慧進立法院」，國民黨籍立委...

朱立倫國慶連假首日赴竹縣輔選 力讚林思銘優秀立委

國民黨主席朱立倫今天趁國慶4天連假第1天到新竹縣輔選，首站替爭取連任的國民黨新竹縣第2選區立委林思銘站台，還挺入竹北市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。