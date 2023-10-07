賴品妤、李彥秀上榜！2024「六都人氣政二代立委參選人」還有誰？

哪些立委參選人是政二代？

台灣不分藍綠，2024年皆有推出「政二代」立委參選人，但「政二代」的身分，是加分還是減分？中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，政二代能藉由父執輩光環、知名度，短期拉抬本身聲量，但有些選民可能會認為政二代上位是父執輩的庇蔭，實力、專業不夠強。他建議，政二代要凸顯自身專業性跟問政能力，才能跳脫傳統刻板印象，形塑個人品牌才能在政壇長久生存。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十個人氣政二代立委參選人，你家選區的立委參選人有上榜嗎？

image source：網友提供

No.10 陳亭妃（台南市第三選區）

民進黨立委陳亭妃2024將對決國民黨對手姚正玉，力拚五連霸。其父陳佳照曾任議員，陳亭妃在從小耳濡目染下對政治充滿熱忱，從政經歷早，擔任議員、立委時間皆超過10年，選戰經驗豐富。她曾受訪表示，「我從小幫父親在助選的時候，就已經對政治有濃厚的興趣，我小時後不喜歡看卡通，我喜歡看爸爸的質詢帶。」

陳亭妃近三個月聲量最高點出現在談論服貿話題，中國研擬中止ECFA，國台辦發言人表示，民進黨限制大量中國產品輸入，違反WTO及ECFA精神，陳亭妃8月受訪指出，「中國一定會利用台灣的選舉，做一些經濟的小動作。」她認為，中國說要調查根本就是幌子，台灣一定要自立自強。對此，有網友表示，「台灣企業還是要靠自己」、「ECFA停了說明中國對和平统一徹底不抱希望」。

No.9 許智傑（高雄市第七選區）

民進黨立委許智傑2024將對決國民黨對手、議員鍾易仲，力拚四連霸。他曾受訪表示， 「走上從政之路是代父出征，為了圓父親的夢。」他回憶，當年父親競選連任市民代表，僅以36票之差落選。為了父親未完成的志業，他決定參選，並一路從市民代表、高雄市議員、鳳山市長，當到立委。

許智傑近三個月聲量最高點出現在7月，當時夜店殺警案主嫌易寶宏遭爆入獄服刑3年半，就獲准轉外役監，引發網友熱議。網路流傳當初放寬外役監公文，4位提案人皆為民進黨立委，其中包含許智傑，而14位連署人也全是綠委。對此，PTT有網友表示，「外役監國家隊，黨的政績+1」、「自己選的啊，這都是民意」。另一個聲量高點出現在9月，民眾發文指出買到綠黑色雞蛋，警方迅速逮人令藍營質疑違法查水表。對此，許智傑表示，民眾每天要吃到安全安心的蛋，才是最重要的，「這不是綠色恐怖」，許智傑解釋，警方大動作逮人是希望盡快釐清真相。

No.8 李眉蓁（高雄市第三選區）

李眉蓁出生於高雄左營的眷村，父親李榮宗2002年獲得親民黨提名當選高雄市議員，地方實力堅強。李眉蓁自2010年起擔任高雄市議員迄今，每一屆都會在議會質詢眷村改建、文化傳承、區域活化的議題，推動眷村開發、活化不遺餘力。2024年李眉蓁對上民進黨議員李柏毅以及台灣麻將最大黨主席郭璽，三人將角逐高雄左楠區立委席次。

李眉蓁近三個月聲量高點都跟雞蛋爭議有關，其中聲量最高點出現在9月，農業部頻遭藍營質疑圖利進口蛋商「超思」，農業部長陳吉仲揚言控告台北市議員徐巧芯。對此，李眉蓁說，民進黨心虛、閃躲，只能以「不排除提告」，躲避外界質疑。她認為，「一顆蛋顯示了民進黨的無能與可惡」，應該讓這樣的政黨下台。有網友表示，「李眉蓁加油」、「提告才有真相」。

No.7 蘇巧慧（新北市第五選區）

民進黨立委蘇巧慧的父親是前行政院長蘇貞昌，耳濡目染下擁有豐富的公共參與及選戰經驗。蘇巧慧自2016年投入新北市第五選區（樹林區、鶯歌區及新莊區）立委選舉以來，已連任兩屆立委。她在2024年立委選舉迎戰國民黨對手、議員洪佳君，兩個女人的戰爭即將開打。

蘇巧慧近三個月聲量最高點出現在7月，立委參選人、新黨台北市議員侯漢廷不滿綠營在服貿議題造謠，指服貿將「開放陸人來台搶工作」，於是在告發副總統賴清德、立委蘇巧慧、賴品妤等人。有網友表示，「多半不起訴簽結」、「完全不懂為何要做這種政治操作」。另一個聲量高點則是出現在10月，賴清德與蘇巧慧到新北市鶯歌老街造勢，兩人以台灣設計展即將在鶯歌區展開名義，透過高壓水槍清潔老街地磚，做伙洗地板，也引起不少網友討論，「要選舉才要洗，平常怎麼洗呢」、「作秀沒創意」。

No.6 陳美雅（高雄市第六選區）

國民黨議員陳美雅因曾任高雄市議員的父親陳明吉影響而從政，自2006年開始擔任議員，連任四屆。她4年前就曾參選高雄第6選區立委，輸給民進黨立委趙天麟，如今捲土重來再戰趙天麟。這次有深綠色彩濃厚的喜樂島聯盟主席郭倍宏參選，形成三腳督，有望分散綠營選票，助她漁翁得利。

陳美雅近三個月聲量最高點出現在9月，網友關注雞蛋話題，當時陳美雅接獲爆料，有位高雄的民眾買到壞掉的雞蛋，一敲開不僅發出惡臭，裡頭的蛋黃更是一團黑，質疑是不是買到進口的過期蛋。對此，有網友表示，「完蛋了」、「會不會又被黨認證是假消息」；也有人認為，「相信黨」、「看起來只是買到特製皮蛋」。

No.5 廖先翔（新北市第十二選區）

國民黨議員廖先翔的父親廖正良做過新北市三屆議員，廖先翔於2018年接棒連任至今，2024年向上挑戰同選區新北第十二選區的民進黨現任立委賴品妤，力拚翻轉藍綠席次。

廖先翔近三個月聲量最高點出現在8月，對於賴品妤父親賴勁麟導致的綠能爭議，一開始廖先翔僅回應，對於賴的家內事，社會自有公評，他不便評論。讓不少網友認為，「這議題應該繼續打下去才對」、「2024全民自有判斷」；也有人說，「重點是反核或是綠能」。後來廖先翔加強力度反攻，例如8月16日針對行政院副院長鄭文燦視察基隆捷運路線規畫，由內政部長林右昌及賴品妤陪同參與，廖先翔抨擊，該行程是在幫賴品妤抬轎，民進黨把應該科學化討論的核能議題轉換為政治鬥爭的工具，再生能源相關法令都被民進黨掌握，讓人不免懷疑有利益輸送的問題。

No.4 顏寬恒（台中市第二選區）

國民黨前立委顏寬恒2024捲土重來，力拚奪回補選失利的台中第二選區立委席次，再次對決民進黨對手林靜儀。其父顏清標，曾任該區兩屆立委，目前擔任大甲鎮瀾宮基金會董事長，以及無黨團結聯盟榮譽主席，顏家在台中政壇具有一定的地位。

顏寬恒近三個月聲量高點皆跟豪宅違建有關，顏家沙鹿區莊園豪宅接連爆出爭議，因此當有政治人物也有違建爭議時，顏寬恒就會被拿出來比較討論。其中聲量最高點出現在9月，民眾黨總統參選人柯文哲新竹老家遭爆頂加鐵皮違建，柯媽媽9月請人自行拆除，網友回顧顏寬恒因選戰檢驗，自行拆除爭議違建，狠酸民進黨總統參選人賴清德老家違建至今未拆。對此，有網友表示，「寬恆兄加油」、「顏是前立委，而賴清德卻是目前台灣政壇一人之下，萬人之上，顏拆掉也是情非得已無可奈何」。

No.3 洪孟楷（新北市第一選區）

國民黨立委洪孟楷母親為前立委郭素春，她曾任三屆立委，從政生涯大部分時間都是擔任北海岸地區民代。目前郭素春已經退居幕後，2020年洪孟楷競選立委時，郭素春曾現身幫忙沙盤推演，傳授選戰經驗，而洪孟楷也順利勝選。

洪孟楷近三個月聲量最高點出現在9月，網友關注他與新北市第一選區的對手、民進黨前議員何博文之間的攻防，當時國民黨指控，何博文的淡江大學碩論涉抄襲，經比對其論文相似度達到58%。對此，何博文回應，論文相似度並未逾越淡江獲得碩士學位的標準，願配合淡江審查，他也呼籲該區現任立委洪孟楷公布論文電子檔供外界查閱。對此，有網友表示，「不能再吵論文，請他拿政績是有必要的」；但也有人認為，「不要自己有錯就說別人在救選情」。

No.2 李彥秀（台北市第四選區）

國民黨議員李彥秀出生於政治世家，當初因為父親李金璋一句話，從美國回到台灣，踏上了政治之路。她原本想說當完一屆議員就好，如今卻已在政治圈20幾個年頭。李金璋曾任台北市議員，因罹癌交棒給女兒。李彥秀表示，當初父親說，好好的做一屆，他的身體就會好了，沒想到李彥秀當上議員的第四年父親就過世了。

李彥秀近三個月聲量最高點出現在8月，網友關注港湖區選情，李彥秀對上民進黨現任立委高嘉瑜、基進黨吳欣岱，當時台北市立委第四選區TVBS民調指出，李彥秀以支持度44%領先，民進黨參選人高嘉瑜以27%居次，台灣基進黨參選人吳欣岱則獲13%墊底，引起網友熱議，「雙面刀鬼落選不意外」、「KMT：謝謝基進黨」。

No.1 賴品妤（新北市第十二選區）

民進黨立委賴品妤受公民監督國會聯盟肯定，於第七會期內政委員會的積分第一名，公民評鑑也獲得各位鄉親朋友最高分的評比，出席率與質詢率皆為100%。她於臉書發文列出政績，表示自己與立法院同事們一同促成《入出國及移民法》、《海洋產業發展條例》、《人口販運防制法》、《公職人員選舉罷免法》、《礦業法》等三讀通過。

但賴品妤列出的政績未受網友關注，反而是爭議新聞成為聲量高點，她近三個月聲量最高點出現在8月，蔡政府為實踐「非核家園」大推綠電，但賴品妤父親、民進黨前立委賴勁麟擔任雲豹能源董座，取得政府多項標案，政治獻金更獨厚綠營人士，引起在野陣營砲轟。賴品妤現身護爸，認為綠電爭議是「冷飯熱炒」，駁斥外界質疑，甚至在被追問過程中摔倒。不少網友表示，「假摔」、「有人推她」。對於外界紛擾，賴勁麟辭去雲豹能源董事長以及所有子公司職務。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月06日至2023年10月03日，共3個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2024立委政二代參選人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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