綠不分區提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

民進黨中執會昨天通過不分區立委提名委員會名單，黨主席賴清德任召集人，成員包括行政院長陳建仁、民進黨前主席卓榮泰、總統府國策顧問何美玥、高雄市議長康裕成、學者廖福特、陶儀芬。黨內高層表示，不分區名單將落在十月底，最慢十一月初定案。

賴清德表示，二○二四年的總統、立委選舉，對台灣的前途非常重要；民進黨秉持跨黨派、跨世代、跨領域的精神，推動「民主大聯盟」，這次的不分區提名也希望能夠秉持民主大聯盟這樣的精神，結合台灣社會更多的力量，來完成歷史交付的使命。

至於賴清德萬里老家被檢舉是違建，賴指老家過去為採礦的礦工宿舍，四十多年前在北區區域計畫啟動建管前就存在。由於目前已無開採事實，宿舍是否合法引發爭議。

上月礦業中心表示若新北市府來函將最速釐清，新北地政局指發文卻石沉大海；礦業中心昨又指，地上物是否合法應由新北市府認定，新北工務局則表示，經認定為二○○九年六月二十五日前的既存違建列管。

民進黨前主席卓榮泰。本報系資料照

商品推薦