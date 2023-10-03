南投綠營內訌／陳癸佑質疑友人干政 蔡培慧陣營：炒新聞

南投縣水里鄉前鄉長陳癸佑昨天宣布投入下屆立委選舉，即日起退出民進黨並繳回黨證。他矛頭指向民進黨立委蔡培慧，質疑蔡老家在魚池鄉、戶籍在鹿谷鄉，卻在埔里、桃園都有房子，現任立委蔡培慧應該回第1選區再戰馬文君。蔡培慧陣營表示，陳癸佑於選舉期間炒作新聞，不予回應。

陳癸佑有民進黨籍，去年水里鄉長2任屆滿，以無黨籍身分參加鹿谷鄉長選舉，但輸給現任無黨籍鄉長邱如平。他表示，2011年加入民進黨，2020年曾參選第2選區立委，當時輸給現任縣長許淑華，但守住綠營基本盤；他再度挑戰立委選舉，為表決心退出民進黨，也把黨證掛號寄回黨中央。

陳癸佑把砲口對準昔日同黨的蔡培慧，陳強調，民進黨執政後忘了要民主要進步；蔡培慧老家在魚池鄉，戶籍在鹿谷鄉，卻在埔里鎮及桃園市都有房子，質問蔡目前住哪？既然蔡老家在魚池，就應該重回第1選區，再次對決國民黨立委馬文君。

他質疑，蔡培慧擔任行政院中部服務中心執行長時，有公務車卻不用，反而像新竹市長高虹安，搭黃姓男子駕駛私人名車跑行程；黃男有無支薪、擔任什麼職務？有無介入蔡爭取的工程？應對外說清楚。

人在台北的蔡培慧透過競選陣營表示，不回應陳癸佑於選舉期間的新聞炒作。國民黨提名現任議員游顥參選立委，游顥指出，南投民進黨已經分裂成空降與在地綠營；陳癸佑曾代表民進黨參選立委，他是可敬對手。

商品推薦