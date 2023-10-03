南投綠營內訌／陳癸佑質疑友人干政 蔡培慧陣營：炒新聞
南投縣水里鄉前鄉長陳癸佑昨天宣布投入下屆立委選舉，即日起退出民進黨並繳回黨證。他矛頭指向民進黨立委蔡培慧，質疑蔡老家在魚池鄉、戶籍在鹿谷鄉，卻在埔里、桃園都有房子，現任立委蔡培慧應該回第1選區再戰馬文君。蔡培慧陣營表示，陳癸佑於選舉期間炒作新聞，不予回應。
陳癸佑有民進黨籍，去年水里鄉長2任屆滿，以無黨籍身分參加鹿谷鄉長選舉，但輸給現任無黨籍鄉長邱如平。他表示，2011年加入民進黨，2020年曾參選第2選區立委，當時輸給現任縣長許淑華，但守住綠營基本盤；他再度挑戰立委選舉，為表決心退出民進黨，也把黨證掛號寄回黨中央。
陳癸佑把砲口對準昔日同黨的蔡培慧，陳強調，民進黨執政後忘了要民主要進步；蔡培慧老家在魚池鄉，戶籍在鹿谷鄉，卻在埔里鎮及桃園市都有房子，質問蔡目前住哪？既然蔡老家在魚池，就應該重回第1選區，再次對決國民黨立委馬文君。
他質疑，蔡培慧擔任行政院中部服務中心執行長時，有公務車卻不用，反而像新竹市長高虹安，搭黃姓男子駕駛私人名車跑行程；黃男有無支薪、擔任什麼職務？有無介入蔡爭取的工程？應對外說清楚。
人在台北的蔡培慧透過競選陣營表示，不回應陳癸佑於選舉期間的新聞炒作。國民黨提名現任議員游顥參選立委，游顥指出，南投民進黨已經分裂成空降與在地綠營；陳癸佑曾代表民進黨參選立委，他是可敬對手。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言