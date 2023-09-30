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今年唯一值得收藏！王世堅中秋賀圖超狂 網見「藏頭詩」讚翻

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員王世堅。圖／聯合報系資料照
台北市議員王世堅。圖／聯合報系資料照

正逢中秋節連假，今天是放假的第二天(30日)，不少人已經相約團聚賞月、烤肉，民進黨立委參選人王世堅也在臉書貼出一張「藏頭詩」中秋圖卡，笑說這是「今年唯一值得收藏的中秋節圖卡」，不少人大讚「還是堅哥幽默」。

王世堅29日在臉書發出一張梗圖，上面寫著「『你』該轉貼的中秋貼圖，『愛』護家人的真摯情感，『吉』祥如意的中秋賀詞，『恰』到好處的烤肉熟度」，仔細一看是一段藏頭詩，寫著「恰吉愛你」，王世堅也笑稱「這是今年唯一值得收藏的中秋節圖卡」。

王世堅的中秋藏頭詩梗圖讓網友大讚幽默。圖／取自王世堅臉書
王世堅的中秋藏頭詩梗圖讓網友大讚幽默。圖／取自王世堅臉書

此文一出馬上引起網友熱烈回應，不少人大讚「只有恰吉能超越恰吉」、「還是堅哥幽默」、「真性情真男人的堅哥」、「台灣唯一真男人」、「這是今年中秋最棒的賀圖」、「你怎麼越來越搞笑」。

也有人開玩笑說，「收藏起來掛在門口可以避邪」、「等等，萬聖節是下個月啊」、「我差點看著圖，喊出一聲⋯啊～」、「恰吉快樂~阿不是啦」、「拜託你不要唱歌，只想聽你拉小提琴」。

2024選舉 2024立委選舉 王世堅 2024北北基立委

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