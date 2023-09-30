今年唯一值得收藏！王世堅中秋賀圖超狂 網見「藏頭詩」讚翻
正逢中秋節連假，今天是放假的第二天(30日)，不少人已經相約團聚賞月、烤肉，民進黨立委參選人王世堅也在臉書貼出一張「藏頭詩」中秋圖卡，笑說這是「今年唯一值得收藏的中秋節圖卡」，不少人大讚「還是堅哥幽默」。
王世堅29日在臉書發出一張梗圖，上面寫著「『你』該轉貼的中秋貼圖，『愛』護家人的真摯情感，『吉』祥如意的中秋賀詞，『恰』到好處的烤肉熟度」，仔細一看是一段藏頭詩，寫著「恰吉愛你」，王世堅也笑稱「這是今年唯一值得收藏的中秋節圖卡」。
此文一出馬上引起網友熱烈回應，不少人大讚「只有恰吉能超越恰吉」、「還是堅哥幽默」、「真性情真男人的堅哥」、「台灣唯一真男人」、「這是今年中秋最棒的賀圖」、「你怎麼越來越搞笑」。
也有人開玩笑說，「收藏起來掛在門口可以避邪」、「等等，萬聖節是下個月啊」、「我差點看著圖，喊出一聲⋯啊～」、「恰吉快樂~阿不是啦」、「拜託你不要唱歌，只想聽你拉小提琴」。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言