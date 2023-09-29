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北市萬華、北中正區／鍾小平造勢 應曉薇缺席 郭昭巖快閃

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
國民黨立委參選人、北市議員鍾小平（中）昨舉辦里鄰長後援會成立大會，除主席朱立倫（右），在地議員郭昭巖（左）都出席，唯獨不見應曉薇身影。記者鍾維軒／攝影
國民黨立委參選人、北市議員鍾小平（中）昨舉辦里鄰長後援會成立大會，除主席朱立倫（右），在地議員郭昭巖（左）都出席，唯獨不見應曉薇身影。記者鍾維軒／攝影

國民黨北市萬華、北中正區立委參選人鍾小平昨辦首場後援會成立大會，黨主席朱立倫、在地議員吳志剛郭昭巖都到場，現場約600人、36位里長出席力挺鍾小平，但不見應曉薇身影，應曉薇說，因為有協調會無法出席，一定會團結支持總統參選人侯友宜。朱立倫則希望，用誠意化解爭議，團結集中選票就能勝選。

鍾小平、郭昭巖和應曉薇初選之爭激烈，引發黨內憂心團結問題，應曉薇昨缺席，朱立倫會前受訪說「所以還要盡更大努力...」，鍾小平在旁趕緊說「是中正區黨部主委蔡秀玲邀的啦...因為她要幫我們辦這個活動」。

應曉薇說，個人支持侯友宜，當然一定要團結，鍾小平自己要非常努力，雖然大家都會協助，但在「非綠大聯盟」下，也會有其他壓力，主席也特別聲明不要去攻擊別人，應該同心協力依照主席指示，盡量不要去得罪人家，才能夠累積更多票源，不要搞到自己選票少，還害了侯友宜。

郭昭巖則是致詞不到2分鐘就離去，郭說，國民黨必須團結為共同目標打拚，國民黨贏，才能讓台灣、讓中華民國永續安定繁榮發展，一起加油為更好未來打拚。

鍾小平表示，這次目標就是要讓侯友宜當總統、國民黨立委席次過半，除了感謝主席提名，也謝謝應曉薇、郭昭巖承讓。

「我們必須小我小一點、大我大一點，以大局為重，放下自我，才能成就大局」，朱立倫說，提名過程秉持「大局為重」決心，謝謝郭昭巖、應曉薇努力，最後國民黨提名鍾小平，因為他在地方服務、深耕多年，充滿戰鬥力，能讓民進黨害怕，但面對好友、同志，要誠心謙卑，用誠意化解爭議，團結努力集中選票，就能夠勝選。

2024選舉 2024立委選舉 鍾小平 應曉薇 郭昭巖 朱立倫 侯友宜 吳志剛

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