藍白合？ 新北立委第二選區藍不提名
新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里）是國民黨艱困選區，新北黨部主委黃志雄昨證實，該選區藍營確定不提名，黨中央仍評估是否全力支持民眾黨提名人選李有宜。李有宜表示，希望透過新人參政，翻轉蘆洲、三重與五股長期發展遲滯問題。民進黨現任立委林淑芬則未獲回應。
第二選區向來綠大於藍，現任立委林淑芬2020年選舉以13萬2591票62.37％得票率，大贏國民黨黃桂蘭的7萬7625票36.51%得票率。
本次林淑芬挑戰六連霸，藍營卻苦尋不著人選，原藍營有意再找市議員黃桂蘭披掛上陣，也有人建議要找上屆替國民黨出征三重的議員李翁月娥，但都雙雙拒絕。
甚至藍營也準備好30歲左右的女性空降人選備戰，但民眾黨提名黨發言人李有宜出征後，地方考量中央有藍白合的討論，一直沒讓空降人員曝光，經長時間討論後，黃志雄昨證實，藍營在第二選區確定不會提名人選。
至於是否支持李有宜，黃志雄表示，目前黨中央還在討論，但大家共同目標就是「下架民進黨」，在這席次會朝合作目標邁進，可能是在這選區他們支持民眾黨，其他選區則民眾黨支持國民黨的方式互助，但仍要等中央確認。
李有宜說，蘆洲地區相對板橋、新莊等地發展較傳統，與北市相隔一條橋，發展有極大不同，明明有在地長期經營的立委，卻看不到成長，盼藉這次新人參政，翻轉三重、蘆洲、五股地區。
她說，如果當選，希望從加速都更、增加停車場與改善治安等政策著手，透過都更資訊公開增加民眾參與意願；交通方面，希望透過多目標使用方式，在公園設置地下停車場滿足民眾使用。
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