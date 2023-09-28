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鶯歌車站扶梯啟用 遭疑輔選味濃

聯合報／ 記者李定宇張曼蘋／新北報導
立委蘇巧慧（右三）昨與交通部長王國材（左三）共同見證鶯歌火車站電扶梯啟用，卻遭質疑輔選意味濃厚 。記者李定宇／攝影
立委蘇巧慧（右三）昨與交通部長王國材（左三）共同見證鶯歌火車站電扶梯啟用，卻遭質疑輔選意味濃厚 。記者李定宇／攝影

台鐵耗資1.3億元在新北市鶯歌火車站建置12座手扶梯及改造車站美學，昨天設備啟用，除了爭取經費的民進黨立委蘇巧慧，交通部長王國材、台鐵局長杜微也同台見證，中央官員大陣仗出席電扶梯啟用典禮，遭質疑輔選意味濃厚。藍營立委參選人酸，行政院前院長蘇貞昌像地下院長，王國材很給面子，是不是差別待遇，市民看在眼裡。

使用20年的跨站式鶯歌車站每天有1.8萬人通勤，過往缺乏電扶梯，民眾爬上爬下追火車相當辛苦，蘇巧慧向交通部爭取預算，在前後站及月台增建12座電扶梯，居民稱讚「長輩、孕婦搭火車終於可以輕鬆些了」。

蘇競選對手、現任國民黨新北市議員洪佳君說，王國材、杜微雙雙出席小車站的電梯啟用典禮，展現蘇巧慧在中央官員眼中的分量。如果她也有個院長爸爸，保證做得更多更好，蘇貞昌下台後權力不及以往，卻還像個地下院長，「大選在即，全民都在看。」

藍營板橋立委參選人葉元之說，蘇巧慧像「公主」受寵愛，王國材敢不來嗎？建設車站手扶梯沒什麼了不起，交通部長等人大陣仗出席，秀味十足。

不只爭取車站手扶梯，蘇巧慧服務處表示，去年2月要求自強號停靠鶯歌車站，去年6月順行有早上8點55分普悠瑪278車次、彰化往花蓮停靠鶯歌站；逆行是晚間8點54分普悠瑪285車次、花蓮往彰化停靠鶯歌站。

另，2019年蘇巧慧爭取鶯歌及桃園火車站間增建鳳鳴臨時站，蘇爭取中央全額補助6.1億元，預計2024年11月啟用，今年6月樹林、鶯歌火車站建置TPASS系統，及鳳鳴臨時站施工，王國材也現身加持。

藍營質疑交通部助攻蘇巧慧，蘇回應，鶯歌是重要車站，之前缺乏手扶梯，對長輩與行動不便者不友善。蘇巧慧也還擊，如果國民黨民代認真點，就能理解在原有空間下增設手扶梯彷如「穿著西裝改西裝」，難度頗高，建設地方、回應民意是立委的重要職責。

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