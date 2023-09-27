聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報最新民調／選民厭倦一黨獨大 對施政成果不埋單

聯合報／ 記者周佑政
本報立委選情調查，國民黨在區域立委獲二成六支持，高於民進黨的二成二；不分區立委政黨票，國民黨也以三成支持度小勝民進黨五個百分點。學者認為，明年國會「三黨不過半」機會不小。本報資料照片
本報立委選情調查，國民黨在區域立委獲二成六支持，高於民進黨的二成二；不分區立委政黨票，國民黨也以三成支持度小勝民進黨五個百分點。學者認為，明年國會「三黨不過半」機會不小。本報資料照片

民進黨連續兩屆完全執政，本報民調顯示，選民傾向將立委選票投給藍白兩黨，顯示選民一定程度上厭倦過去八年民進黨的一黨獨大，對民進黨的施政成果也不埋單。若依目前情勢，新國會出現三黨不過半的「新三國演義」機率高，明年不論誰當選總統，如何應對國會可能的「亂局」，將考驗新元首的智慧。

本報民調顯示，明年區域立委與攸關不分區立委席次的政黨票，國民黨雙雙領先民進黨，凸顯選民對民進黨的完全執政有所疑慮。賴清德選情雖然領先，但賴的「母雞效應」有限，選民可能出現總統立委「分裂投票」；賴清德如何帶動綠營立委「小雞們」的選情，是民進黨接下來重要的考驗。

非綠陣營方面，選民對「藍白合」有期待，但藍白兩陣營尚未進入實質整合階段。不過，即使在藍白合前景不明情況下，國民黨仍在區域立委與政黨票領先，民眾黨也有一定的支持度，若依目前態勢發展，國民黨與民眾黨立委席次有機會增加。

政黨國會爭霸，藍綠都想要取得國會過半五十七席。從檯面數字來看，目前民進黨六十二席，雖可失去五席，但是黨內很清楚，這次立委選戰恐將有十席的落差；國民黨目前卅八席，雖有望進步，但距離單獨過半仍有一大段距離；民眾黨目前五席，過半機率很低，卻足以扮演關鍵第三黨角色。

明年立法院藍綠白都不過半的可能性高。若賴清德當選，民進黨延續執政，勢必無法再如同過去八年、一切民進黨說了算的「傲慢」，必須學著與在野黨溝通妥協。而若藍白合破局，不論侯友宜或柯文哲當選，也須面對民進黨仍可能是國會第一大黨的客觀情勢。

即使藍白合最後整合出一組人馬並獲勝選，明年選後的國會合縱連橫，對藍白領袖也是不小的考驗。

聯合報2024總統大選最新選情民調問卷內容詳見此連結

編輯推薦

2024選舉 2024立委選舉 藍白合 民進黨 國民黨

延伸閱讀

談下架民進黨3看法 邱毅分析「這2人整合」有可能打敗賴清德

竹塹特產節風波後 賴清德、林志潔訪新竹米粉為業者打氣

「最會選舉2人」回歸幕僚 郭正亮揪關鍵：賴清德新潮流金孫

綠營南台優勢消失？ 郭正亮籲賴清德要小心兩區：執政久了選票會下降

相關新聞

聯合報最新民調／區域立委、政黨票 國民黨均領先

本報立委選情調查發現，國民黨在區域立委獲得二成六的支持，高於民進黨的二成二；不分區立委政黨票，國民黨也以三成的支持度，小...

聯合報最新民調／選民厭倦一黨獨大 對施政成果不埋單

民進黨連續兩屆完全執政，本報民調顯示，選民傾向將立委選票投給藍白兩黨，顯示選民一定程度上厭倦過去八年民進黨的一黨獨大，對...

聯合報最新民調／綠委：沒有危機意識 必遭遇危機

針對本報立委選情調查，國民黨表示，民眾的訴求很簡單，就是希望政黨輪替；民眾黨表示，雖然選舉資源不比藍綠，但民眾黨立委參選...

聯合報最新民調／學者：未來國會可能三黨不過半

本報立委選情調查發現，國民黨在區域立委及不分區立委支持度均呈領先，民進黨居次，民眾黨獲一定支持度居第三。學者認為，未來國...

高雄藍營小雞合體侯友宜看板上架 展現氣勢要遍地開花

國民黨總統參選人侯友宜與高雄7名立委參選人合體看板，今天上架，首兩面聯合看板分別於楠梓區德民路及小港區小港路上，其他的合...

影／藍營黨內互打 南投仁愛前鄉長張子孝參選原民立委

總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，國民黨山地原住民立委提名現任的孔文吉，但同黨的南投仁愛鄉前鄉長張子孝今宣布以無黨籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦