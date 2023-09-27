聯合報最新民調／選民厭倦一黨獨大 對施政成果不埋單

民進黨連續兩屆完全執政，本報民調顯示，選民傾向將立委選票投給藍白兩黨，顯示選民一定程度上厭倦過去八年民進黨的一黨獨大，對民進黨的施政成果也不埋單。若依目前情勢，新國會出現三黨不過半的「新三國演義」機率高，明年不論誰當選總統，如何應對國會可能的「亂局」，將考驗新元首的智慧。

本報民調顯示，明年區域立委與攸關不分區立委席次的政黨票，國民黨雙雙領先民進黨，凸顯選民對民進黨的完全執政有所疑慮。賴清德選情雖然領先，但賴的「母雞效應」有限，選民可能出現總統立委「分裂投票」；賴清德如何帶動綠營立委「小雞們」的選情，是民進黨接下來重要的考驗。

非綠陣營方面，選民對「藍白合」有期待，但藍白兩陣營尚未進入實質整合階段。不過，即使在藍白合前景不明情況下，國民黨仍在區域立委與政黨票領先，民眾黨也有一定的支持度，若依目前態勢發展，國民黨與民眾黨立委席次有機會增加。

政黨國會爭霸，藍綠都想要取得國會過半五十七席。從檯面數字來看，目前民進黨六十二席，雖可失去五席，但是黨內很清楚，這次立委選戰恐將有十席的落差；國民黨目前卅八席，雖有望進步，但距離單獨過半仍有一大段距離；民眾黨目前五席，過半機率很低，卻足以扮演關鍵第三黨角色。

明年立法院藍綠白都不過半的可能性高。若賴清德當選，民進黨延續執政，勢必無法再如同過去八年、一切民進黨說了算的「傲慢」，必須學著與在野黨溝通妥協。而若藍白合破局，不論侯友宜或柯文哲當選，也須面對民進黨仍可能是國會第一大黨的客觀情勢。

即使藍白合最後整合出一組人馬並獲勝選，明年選後的國會合縱連橫，對藍白領袖也是不小的考驗。

聯合報2024總統大選最新選情民調問卷內容詳見此連結

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